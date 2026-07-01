Hospital Regional de São José entrega nova Sala de Medicação para pacientes da Emergência

Foto: Divulgação/SES

O Governo de Santa Catarina a nova Sala de Medicação do Hospital Regional de São José (HRSJ), após uma série de melhorias para aprimorar o atendimento prestado aos pacientes da Emergência. O espaço foi projetado para oferecer mais segurança, conforto e eficiência no cuidado.

“Estamos melhorando a cada dia a rede pública de saúde com investimentos que vão além da infraestrutura. A pedido do governador Jorginho Mello, garantimos espaços mais modernos, equipados e preparados para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado. É trabalhando desta maneira que estamos transformando investimentos em benefícios concretos para quem mais precisa”, salientou o secretário Diogo Demarchi.

A obra contemplou melhorias na área de atendimento aos usuários e no espaço de preparo de medicamentos, além da implantação de novos sanitários, instalação de mobiliário, climatização, modernização da iluminação, pintura, novos revestimentos e reorganização dos fluxos assistenciais. As intervenções tornam o ambiente mais funcional para as equipes e mais acolhedor para a população.

“Concluímos e entregamos a revitalização da Sala de Medicação da Emergência, oferecendo um ambiente mais moderno, seguro e funcional. Essa reforma proporciona mais conforto aos pacientes, qualifica a assistência prestada e garante melhores condições de trabalho para as equipes”, afirmou a diretora do HRSJ, Fabiane Mendes de Melo.

A Sala de Medicação é um dos ambientes estratégicos da Emergência. No local, os pacientes recebem medicamentos intravenosos, antibióticos, hidratação, analgésicos e outros tratamentos prescritos, permanecendo sob monitoramento contínuo da equipe multiprofissional durante todo o período de administração dos medicamentos e observação clínica.

O investimento total foi de R$ 114 mil. Desse montante, R$ 90 mil foram aplicados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na execução das obras, enquanto R$ 24 mil foram viabilizados por meio do apoio da Ação Linda.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

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