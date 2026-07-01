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Nísia Trindade lança livro sobre bastidores da covid-19

Ex-ministra da Saúde, ela presidiu a Fiocruz durante a pandemia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/07/2026 às 23h15

Primeira mulher a ocupar a presidência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade, lança nesta quarta-feira (1º), em Brasília, um livro em que narra os bastidores da covid-19 e os desafios enfrentados durante a pandemia.

A obra Ainda há tempo: a pandemia de covid-19 e a transformação do futuro reúne relatos inéditos de episódios como a criação de um hospital de emergência de alta complexidade em Manguinhos e a negociação da transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca.

Nísia ressalta a importância em se manter viva a memória da pandemia.

“O silêncio é o pior adversário diante de traumas, ainda mais quando podemos considerá-los coletivos”, afirma.

A obra será lançada hoje, dia 1º, às 19h, na Livraria da Travessa (Casa Park Shopping). Amanhã, o evento será às 17h, na PUC-Rio.

Exposição

Esta semana, a exposição inédita Vida Reinventada - A Pandemia de Covid-19 e a Transformação do Futuro foi inaugurada no Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), no Rio. A concepção da mostra é da ex-ministra da Saúde Nísia Trindade.

A expografia e cenografia da exposição são de André Cortês, considerado um dos maiores cenógrafos brasileiros.

A exposição apresenta documentos, relatos, instalações, testemunhos, vídeos e minidocumentários feitos por vários cientistas que participaram também da curadoria.

André Cortês acredita que “a criatividade humana coletiva sempre floresceu diante do desafio, seja para ampliar o conforto físico e espiritual, seja para nos salvar".

“A nossa mensagem é ´poderia ter sido diferente´ e lembrar sempre uma forma de não repetir os erros do passado."

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