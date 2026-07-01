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Estado implanta Unidade Básica em São João Batista e entrega novos equipamentos para o Samu SC

Foto: Victória Lopes/SESO Governo de Santa Catarina realizou, na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, em São João Batista, a implantação da Unida...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/07/2026 às 19h11
Estado implanta Unidade Básica em São João Batista e entrega novos equipamentos para o Samu SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/SES

O Governo de Santa Catarina realizou, na manhã desta quarta-feira, 1º de julho, em São João Batista, a implantação da Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com nova equipe de profissionais. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou ao município uma ambulância para a operação da unidade, uma van destinada ao transporte de pacientes e uma ambulância branca.

Com investimento do Estado de R$ 1,2 milhão, também foram entregues novos equipamentos médicos para as Unidades de Suporte Avançado (USA) do Samu em Santa Catarina. São cinco incubadoras para o atendimento e transporte de recém-nascidos, cinco cardioversores destinados ao serviço aeromédico e 11 ventiladores pulmonares.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Hoje é um dia de grande alegria para São João Batista. O Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde, cumpre seu compromisso de ampliar a estrutura e as unidades do Samu em todo o estado. Agora, o município passa a contar com uma Unidade de Suporte Básico, fortalecendo a rede de urgência e emergência da região. Essa entrega representa mais agilidade no tempo-resposta, segurança e melhor atendimento à população”, destaca Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da SES.

“É um grande ganho para o município que dependia da ambulância de Nova Trento. Agora também vamos poder auxiliar os municípios vizinhos, como Major Gercino e Canelinha e, quem sabe até Nova Trento, quando a ambulância de lá não estiver disponível. Estamos nos encaminhando para futuramente termos uma USA para auxiliar o hospital”, fala o prefeito Juliano Peixer.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Os cardioversores reforçam o atendimento em ocorrências de alta complexidade, permitindo monitorar continuamente os sinais vitais, identificar alterações cardíacas e realizar intervenções imediatas, como a desfibrilação quando necessária. Os equipamentos serão destinados às bases aeromédicas de Lages, Florianópolis, Blumenau, Criciúma e Chapecó.

“A implantação da nova equipe do Samu no município é mais um passo no fortalecimento da rede de urgência e emergência no estado. Além da nova USB, a entrega de veículos e de equipamentos modernos demonstra o compromisso do Governo do Estado em investir continuamente na qualificação da assistência pré-hospitalar, garantindo um atendimento cada vez mais humanizado e próximo da população.”, ressalta Dionisio Medeiros, diretor do APH-Móvel da SES.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Já as incubadoras serão utilizadas nas UTIs Móveis de São Lourenço do Oeste, Blumenau, Itapema, Palhoça e Tubarão, garantindo maior segurança no transporte de recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos durante o transporte, mantendo condições de temperatura adequadas para preservar sua estabilidade clínica.

“A entrega desses equipamentos com tecnologia de última geração representa um importante investimento na qualificação do atendimento pré-hospitalar avançado em Santa Catarina. Além disso, a renovação do parque tecnológico garante mais qualidade, segurança e agilidade na assistência prestada à população, especialmente nas ocorrências de maior complexidade”, acrescentou a diretora-geral do Samu/Fahece, Carla Birolo Ferreira.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com informações: Assessoria de Comunicação SAMU/FAHECE

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