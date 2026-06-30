Terça, 30 de Junho de 2026
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado amplia prazo para atualização cadastral e declaração anual de rebanhos até 10 de julho

Produtores rurais gaúchos com animais de interesse sanitário devem regularizar informações junto aos órgãos de defesa agropecuária

Por: Marcelino Antunes Fonte: Elstor Hanzen / Ascom Seapi
30/06/2026 às 10h17
Estado amplia prazo para atualização cadastral e declaração anual de rebanhos até 10 de julho
(Foto: Ascom / Seapi)

O Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, estendeu excepcionalmente até o dia 10 de julho o período para realização da Atualização Cadastral das Explorações Agropecuárias e da Declaração Anual de Rebanhos 2026. A prorrogação foi formalizada pela Instrução Normativa nº 05/2026, divulgada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (29).

O procedimento é obrigatório para todos os produtores rurais que possuam animais abrangidos pelas ações de defesa sanitária animal no Rio Grande do Sul. Devem ser informadas as espécies existentes nas propriedades, incluindo bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, ovinos, caprinos, suínos, aves, peixes, abelhas, entre outras previstas pela legislação estadual.

Segundo a secretaria, os dados declarados são essenciais para manter atualizado o banco de informações pecuárias do Estado, auxiliando no monitoramento sanitário e no desenvolvimento de programas voltados à prevenção, controle e erradicação de enfermidades que afetam os rebanhos.

Além disso, as informações colaboram para a rastreabilidade da produção agropecuária, reforçam a segurança sanitária e contribuem para a manutenção e ampliação dos mercados consumidores dos produtos de origem animal produzidos no Estado.

Como realizar a declaração

Os produtores podem efetuar o procedimento presencialmente nas Inspetorias Veterinárias ou Escritórios de Defesa Agropecuária da Seapi, com orientação dos servidores responsáveis.

Também é possível realizar a declaração pela internet, utilizando o sistema Produtor Online, onde há uma área específica destinada ao preenchimento das informações exigidas.

Outra alternativa é preencher os formulários disponibilizados em formato PDF e concluir o processo com assinatura digital por meio da senha de acesso ao sistema Produtor Online.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Agricultura Há 1 dia

Produtor gaúcho tem até 10 de julho para fazer a Declaração Anual de Rebanhos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), prorrogou, em caráter excepcional, ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Pesquisa avalia potencial de cultivares de milho da Epagri para produção de silagem

As variedades de milho de polinização aberta (VPAs) desenvolvidas pela Epagri já provaram que têm alto índice de produtividade e são mais resistent...

 Lavouras de trigo implantadas estão com bom estabelecimento e desenvolvimento vegetativo inicial, e emergência uniforme (Foto: Diones Roberto Becker)
Cultura de inverno Há 3 dias

Trigo apresenta retração significativa da área a ser cultivada nesta safra no RS

Semeadura avançou e alcança cerca de 70% da área projetada

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

AVISO DE PAUTA: Epagri realiza evento em Rio do Sul nesta segunda para orientar agricultores e jornalistas a respeito do El Niño

Foto: Divulgação / EpagriA Epagri promove em Rio do Sul na segunda-feira, 29, das 8h30 às 12h30, o evento “El Niño: Ciência Decisões para Agricultu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 5 dias

Cedup agrotécnico da Serra comemora 86 anos e recebe investimento da Epagri

Fotos: Pablo Gomes/EpagriO Centro de Educação Profissional (Cedup) Caetano Costa , o tradicional Colégio Agrícola de São José do Cerrito, na Serra...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
0.54 km/h Vento
96% Umidade
100% (15.42mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
16°
Sexta
14°
Sábado
20° 11°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Prisão Há 2 minutos

Brigada Militar de Três Passos e Polícia Civil prendem homem por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (30).
Tecnologia Há 10 minutos

Ekantika e Alliah querem destravar uso corporativo da IA
Economia Há 10 minutos

Boulos critica lobbies contra o fim da escala 6 por 1 e o Move Brasil
Senado Federal Há 10 minutos

Avança restrição a ultraprocessados nas cantinas escolares
Geral Há 10 minutos

Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 319,375,92 -3,20%
Ibovespa
172,237,73 pts -0.56%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7052 (29/06/26)
09
55
63
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3722 (29/06/26)
02
03
05
06
09
10
11
12
13
14
15
17
19
20
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias