Terça, 30 de Junho de 2026
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pandemia de covid e transformação do futuro é tema de exposição no Rio

Mostra ficará aberta ao público de 1º de julho a abril de 2027

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/06/2026 às 14h05

O Centro Cultural do Ministério da Saúde (CCMS), localizado na Praça Marechal Âncora, 95, no Corredor Cultural do Rio de Janeiro, recebe a partir das 18h desta terça-feira (30) a exposição inédita Vida Reinventada - A Pandemia de Covid-19 e a Transformação do Futuro, cuja concepção é da ex-ministra da Saúde Nísia Trindade.

A mostra gratuita ficará aberta ao público de 1º de julho até abril de 2027, com funcionamento de terça-feira a sábado, das 10h às 17h . Visitas em grupo podem ser agendadas pelo telefone (21) 2240-5318. A exposição conta com recursos de acessibilidade e com equipe de educadores, incluindo profissionais capacitados em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) e atendimento em inglês.

O diretor artístico da exposição, Adrén Alves, disse à Agência Brasil que o público terá, na mostra, uma lembrança do que foi o período pandêmico mas, ao mesmo tempo, receberá uma mensagem positiva para o futuro.

“A nossa mensagem é "poderia ter sido diferente" e lembrar sempre uma forma de não repetir os erros do passado”, afirmou Adrés Alves. A pandemia de covid-19 foi a maior crise sanitária global do século 21.

A expografia e cenografia da exposição são de André Cortês, considerado um dos maiores cenógrafos brasileiros. A exposição apresenta documentos, relatos, instalações, testemunhos, vídeos e minidocumentários feitos por vários cientistas que participaram também da curadoria, junto com Nísia Trindade.

André Cortês destacou que “a criatividade humana coletiva sempre floresceu diante do desafio, seja para ampliar o conforto físico e espiritual, seja para nos salvar. Durante a pandemia, muitas redes humanas foram criadas”.

Homenagens

A ciência é a grande protagonista da exposição. Segundo Adrés Alves, a mostra constitui grande homenagem às vítimas da covid-19, aos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que deram suas vidas para salvar os doentes, uma homenagem à vacina e à ciência e também às mulheres que estiveram na linha de frente de combate à doença . “E, antes de tudo, é um grito de esperança para dizer que não vamos repetir os mesmos erros do passado para evitar que venham outras pandemias. E, se vierem, que a gente esteja mais preparado”.

De acordo com os organizadores, as palavras memória, justiça e reparação definem a exposição. Por meio de experiência sensorial e documental, a mostra propõe uma travessia coletiva pelas respostas dadas pela sociedade à pandemia, com o objetivo de promover uma reflexão profunda sobre aquele período no país.

Para Nísia Trindade, primeira mulher a ocupar os cargos de presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e de ministra da Saúde do Brasil, tudo poderia ter sido diferente .

“Reinventar a vida implica também transformar o futuro”. Por isso, afirmou que a exposição busca dar ênfase à dimensão subjetiva e, ao mesmo tempo, “entender a dimensão política de todo o processo e a luta por prevenir, preparar e responder de forma coletiva e adequada a futuras emergências em saúde”.

Outras ações

Três ações complementares serão realizadas paralelamente à exposição, no Rio de Janeiro e em Niterói. “A exposição sai do museu”, definiu o diretor artístico da mostra.

Entre as ações estão previstas rodas de leitura promovidas em parceria com a Fundação Biblioteca Nacional (FBN) para os dias 6 de julho, 3 de agosto e 8 de setembro. Essas rodas abordarão registros históricos de crises sanitárias, reflexões artísticas e literárias produzidas no contexto da pandemia, além de obras e publicações relacionadas às ciências biomédicas e sociais. A ideia é ampliar o alcance cultural, científico e educativo do projeto.

Haverá ainda um ciclo de seminários presenciais, com transmissão online , em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), dedicado às reflexões sobre os impactos sociais, científicos e humanos da pandemia. A programação dos encontros será desenvolvida pela SBPC. A exposição integrará também a programação cultural da Reunião Anual da SBPC, que será realizada de 26 de julho a 1º de agosto deste ano em Niterói, ampliando o diálogo entre ciência, cultura e memória.

A terceira ação é uma mostra de filmes, realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio) entre os dias 5 e 9 de agosto, reunindo documentários, ficções e curtas-metragens produzidos durante a pandemia, que apresentarão diferentes perspectivas sobre os impactos sociais, políticos e humanos da doença. A programação contará ainda com debates entre realizadores, pesquisadores, profissionais da saúde e convidados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Saúde Há 4 horas

Hospital de Caridade de Três Passos promove campanha de doação de sangue com transporte gratuito

A saída está programada para às 6h30, em frente ao Hospital de Caridade de Três Passos. O transporte até o hemocentro será oferecido gratuitamente aos participantes

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

AVISO DE PAUTA: Estado implanta USB em São João Batista e entrega equipamentos para o SAMU SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) implanta, nesta quarta-feira, 1º de julho, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com nova equipe ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 14 horas

Com apoio do Governo do Estado, primeira etapa do Complexo Hospitalar Santa Teresinha é entregue em Braço do Norte

Fotos: Comunicação Hospital Santa TeresinhaMais um reforço para a saúde pública no Sul catarinense. Com o apoio do Governo do Estado, nesta segunda...

 Instituição está recebendo mais de R$ 3,4 milhões do Avançar Mais na Saúde para obra e aquisição de equipamentos e mobiliário -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 19 horas

Em Osório, governo do Estado inaugura serviço de oncologia no Hospital São Vicente de Paulo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na segunda-feira (29/6) o serviço de oncologia do Hospital São Vicente de Pau...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 23 horas

AVISO DE PAUTA: Governo do Estado reinaugura Unidade de Coleta do Hemosc em Canoinhas

O Governo do Estado reinaugura, nesta terça-feira, 30, a Unidade de Coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), em Ca...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
15° Sensação
0.54 km/h Vento
96% Umidade
100% (15.42mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
16°
Sexta
14°
Sábado
20° 11°
Domingo
23° 14°
Últimas notícias
Prisão Há 2 minutos

Brigada Militar de Três Passos e Polícia Civil prendem homem por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (30).
Tecnologia Há 10 minutos

Ekantika e Alliah querem destravar uso corporativo da IA
Economia Há 10 minutos

Boulos critica lobbies contra o fim da escala 6 por 1 e o Move Brasil
Senado Federal Há 10 minutos

Avança restrição a ultraprocessados nas cantinas escolares
Geral Há 10 minutos

Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 319,375,92 -3,20%
Ibovespa
172,237,73 pts -0.56%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7052 (29/06/26)
09
55
63
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3722 (29/06/26)
02
03
05
06
09
10
11
12
13
14
15
17
19
20
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias