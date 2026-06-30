Santa Catarina adota nova estratégia para acelerar cirurgias de revisão de quadril e joelho

Foto: Thiago Kaue / SecomGOVSC

O Governo de Santa Catarina implantou uma nova estratégia para agilizar a realização de cirurgias de revisão de quadril e joelho pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com a medida, a rede hospitalar foi ampliada e 308 pacientes já foram encaminhados passando por avaliação, alguns aguardando há anos por esse tipo de ação. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) já direcionou todos os pacientes que precisam de revisão de joelho e os que aguardam para revisão de quadril desde antes de 2024.

“Com a orientação do governador Jorginho Mello, estamos fazendo pela primeira vez na história, o enfrentamento real da demanda e das filas por cirurgias eletivas em nosso estado. Essa estratégia permite ampliar cada vez mais a capacidade de atendimento, reduzir filas históricas, garantir que paciente que aguardava há anos possa finalmente realizar seus procedimentos com segurança e qualidade, e o principal, reduzir progressivamente o tempo de espera, que é mais importante do que o quantitativo de pessoas aguardando”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Quando a iniciativa foi implementada, havia filas represadas, principalmente nos hospitais Celso Ramos e Regional de São José, na Grande Florianópolis. Para enfrentar o problema, o Estado criou um prêmio financeiro adicional aos hospitais habilitados em Alta Complexidade em Ortopedia e credenciados para Enxerto Ósseo, destinado ao pagamento às unidades que realizarem os procedimentos. A medida foi estabelecida pela Deliberação nº 720/CIB/2025, retificada em 11 de junho de 2026.

O incentivo visa atender pacientes com maior tempo de espera na fila regulada da SES. Pelo novo modelo, os hospitais recebem R$ 27 mil por cirurgia de revisão de quadril e R$ 8 mil por cirurgia de revisão de joelho, valores que se somam à Tabela Catarinense e à Tabela SUS. O montante — que pode chegar a até 12 vezes o valor da tabela nacional — considera a elevada complexidade dos procedimentos, o uso de OPMEs de alto custo, o tempo cirúrgico prolongado, a capacitação técnica das equipes e o impacto assistencial.

As cirurgias de revisão de quadril e joelho são indicadas para pacientes que já passaram por artroplastias e necessitam substituir total ou parcialmente as próteses implantadas, seja pelo desgaste natural do material ou por condições clínicas específicas. Nos últimos anos, o aumento das cirurgias primárias aliado ao envelhecimento da população ampliou significativamente a demanda por esse tipo de procedimento em Santa Catarina.

Outro diferencial da estratégia é a exigência de que os hospitais estejam habilitados para transplante ósseo, uma vez que o desgaste do osso é comum nesses casos. Atualmente, três unidades estão habilitadas para realizar as cirurgias de revisão com o novo modelo de financiamento: o Hospital Santo Antônio, em Blumenau; o Hospital Bethesda, em Joinville; e o Hospital e Maternidade Imigrantes, em Brusque, incluído após aprovação na última reunião da Comissão Intergestores Bipartite de Santa Catarina (CIB).

Santa Catarina, além da Tabela Catarinense de Procedimentos, que prevê pagamento diferenciado conforme descrito anteriormente, conta com o Programa de Valorização dos Hospitais, que garante incentivos financeiros fixos para a manutenção das unidades. A iniciativa tem promovido maior sustentabilidade à rede hospitalar desde sua implementação, em 2024.

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Gabriela Ressel

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