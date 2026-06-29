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Anime famoso e trocas de Ancelotti pautam repercussão da vitória

Sites citam "Super Campeões" e veem técnico decisivo contra o Japão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/06/2026 às 20h35

A vitória sobre o Japão, por 2 a 1, em Houston (Estados Unidos), que classificou o Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo, ocupou manchetes na imprensa esportiva do exterior.

As mudanças feitas pelo técnico Carlo Ancelotti e o famoso anime (desenho animado japonês) Captain Tsubasa , que possui temática de futebol e ficou conhecido por aqui como Super Campeões , pautaram a repercussão no exterior.

O espanhol Marca , por exemplo, comparou o atacante Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo, a Oliver Tsubasa, protagonista do anime . Na Espanha, o personagem era conhecido como Oliver Atom, termo utilizado pelo site.

O Corriere dello Sport , da Itália, estampou que "ainda não é hora de Holly e Benji (nome pelo qual era chamado em alguns países da Europa)" e que o camisa 22 brasileiro "fez o Japão chorar". Enquanto Holly é uma adaptação do nome Oliver, Benji é Benji Wakabayashi, goleiro que inicia o anime como rival do protagonista para depois eles se tornarem grandes amigos.

Na crônica do MaisFutebol, de Portugal , o gol do volante Kaishu Sano, que interceptou um passe errado do lateral Danilo, avançou e finalizou no canto do goleiro Alisson, foi retratado como "retirado de um anime ". O texto recordou que as equipes de Ancelotti, especialmente em confrontos eliminatórios, mostram que "nenhum jogo está perdido até o apito final".

O New York Times , dos Estados Unidos, e a BBC, do Reino Unido , chamaram atenção às mudanças feitas pelo treinador, apontadas como decisivas. A reportagem do site norte-americano ressaltou que Ancelotti era a "cabeça mais fresca" em Houston e destacou a opção por usar Gabriel Martinelli mais centralizado e não aberto na ponta esquerda, como seria o habitual. Foi por ali que o atacante marcou o gol da classificação.

Já o relato do Olé, da Argentina , foi crítico em relação à atuação brasileira. "Com camisa mais do que com o jogo. Com vergonha mais do que com as ideias. Com uma Vinidependência total", iniciou a crônica, em referência à importância do atacante Vinícius Júnior. E brincou com uma citação popular que menciona a cidade que recebeu o jogo desta segunda: "Houston, o escrete estava com problemas".

Tom semelhante à análise do Record, do México . Segundo a crônica, Ancelotti foi um "mestre do xadrez", mas que "isso, por si só, não bastará para as próximas fases".

Do lado japonês, a repercussão, naturalmente, foi em tom de lamentação. O Nikkei Sports chamou o jogo de "Tragédia de Houston".

O Sports Hochi , por sua vez, recordou os desfalques de peso da seleção nipônica, desde antes da Copa, como Takumi Minamino e Kaoru Mitoma e Wataru Endo, como durante a competição, caso do também meia Takefusa Kubo, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo na fase de grupos. O artigo foi concluído reconhecendo que "o caminho para o título mundial continua sendo árduo" para o Japão.

A seleção brasileira volta a campo no domingo (5), às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final. O duelo será em Nova Jersey contra o ganhador do confronto entre Noruega e Costa do Marfim , que jogam nesta terça-feira (30), às 14h, em Dallas, também nos Estados Unidos.

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