Empresas ampliam investimentos em treinamento de vendas

O investimento em treinamento de vendas vem ganhando espaço nas estratégias das empresas brasileiras. A Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026, realizada com 224 empresas de pequeno e médio porte entre 1º de abril e 1º de junho de 2026, aponta crescimento do número de organizações que ampliaram ou pretendem ampliar investimentos na capacitação de equipes comerciais para enfrentar um ambiente de negócios marcado pela inteligência artificial, pela digitalização da jornada de compra e pela necessidade de elevar a performance comercial.

O levantamento também identificou maior interesse por conteúdos relacionados à inteligência artificial aplicada às vendas, negociação, prospecção comercial, atendimento ao cliente, liderança de equipes e produtividade — temas que passaram a integrar programas internos de desenvolvimento, convenções de vendas e treinamentos corporativos.

Diego Maia é palestrante de vendas, autor de oito livros, fundador da CDPV Companhia de Palestras, agência de palestrantes fundada em 2003, e coordenador da Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026. Para ele, o estudo confirma uma mudança estrutural na forma como as empresas desenvolvem seus profissionais de vendas.

"Para os gestores, a inteligência artificial não está substituindo vendedores. Ela está aumentando o nível de exigência sobre quem vende. As empresas perceberam que investir em treinamento de vendas passou a ser uma decisão estratégica para acompanhar a velocidade das mudanças no comportamento dos clientes", afirma Maia.

Segundo ele, empresas que investem continuamente no desenvolvimento de vendedores, gestores e líderes comerciais adaptam-se mais rapidamente às mudanças tecnológicas e melhoram indicadores de produtividade, conversão e performance comercial.

Há mais de duas décadas dedicado ao desenvolvimento de equipes comerciais, Diego Maia já realizou mais de 1.800 palestras e treinamentos de vendas para empresas no Brasil e no exterior. Para ele, o conhecimento comercial passou a exigir atualização permanente.

"O diferencial competitivo deixou de ser apenas conhecer um produto ou serviço. Hoje, vender exige interpretação de dados, uso inteligente da tecnologia, comunicação consultiva e capacidade de construir confiança ao longo da jornada de compra", acrescenta o especialista.

A pesquisa também aponta crescimento da procura por conteúdos especializados em vendas. Podcasts, vídeos, newsletters e plataformas digitais passaram a integrar a rotina de atualização de vendedores, executivos comerciais e líderes de vendas. Entre essas iniciativas está o Podcast de Vendas do Diego Maia, publicado diariamente desde 2009, com episódios sobre treinamento de vendas, negociação, liderança comercial, atendimento ao cliente, inteligência artificial aplicada às vendas e desenvolvimento de equipes comerciais.

O levantamento aponta ainda maior interesse por formatos como treinamentos corporativos, convenções de vendas e palestras voltadas à preparação das equipes para os impactos da inteligência artificial e das novas tecnologias.

"Treinamento de vendas deixou de ser apenas desenvolvimento profissional: virou investimento em competitividade e produtividade. Empresas que aprendem de forma contínua adaptam suas equipes com mais velocidade", conclui o palestrante de vendas Diego Maia.

A Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026 foi realizada entre 1º de abril e 1º de junho de 2026, por meio de questionário online autoaplicado, com 224 empresas brasileiras de pequeno e médio porte de diferentes segmentos econômicos. Amostra não probabilística, por conveniência.

Mais informações: Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026