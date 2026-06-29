Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresas ampliam investimentos em treinamento de vendas

A Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026 ouviu 224 empresas brasileiras para mapear as principais tendências em treinamento de vendas, desenvo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/06/2026 às 20h35
Empresas ampliam investimentos em treinamento de vendas
Divulgação CDPV Companhia de Palestras

O investimento em treinamento de vendas vem ganhando espaço nas estratégias das empresas brasileiras. A Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026, realizada com 224 empresas de pequeno e médio porte entre 1º de abril e 1º de junho de 2026, aponta crescimento do número de organizações que ampliaram ou pretendem ampliar investimentos na capacitação de equipes comerciais para enfrentar um ambiente de negócios marcado pela inteligência artificial, pela digitalização da jornada de compra e pela necessidade de elevar a performance comercial.

O levantamento também identificou maior interesse por conteúdos relacionados à inteligência artificial aplicada às vendas, negociação, prospecção comercial, atendimento ao cliente, liderança de equipes e produtividade — temas que passaram a integrar programas internos de desenvolvimento, convenções de vendas e treinamentos corporativos.

Diego Maia é palestrante de vendas, autor de oito livros, fundador da CDPV Companhia de Palestras, agência de palestrantes fundada em 2003, e coordenador da Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026. Para ele, o estudo confirma uma mudança estrutural na forma como as empresas desenvolvem seus profissionais de vendas.

"Para os gestores, a inteligência artificial não está substituindo vendedores. Ela está aumentando o nível de exigência sobre quem vende. As empresas perceberam que investir em treinamento de vendas passou a ser uma decisão estratégica para acompanhar a velocidade das mudanças no comportamento dos clientes", afirma Maia.

Segundo ele, empresas que investem continuamente no desenvolvimento de vendedores, gestores e líderes comerciais adaptam-se mais rapidamente às mudanças tecnológicas e melhoram indicadores de produtividade, conversão e performance comercial.

Há mais de duas décadas dedicado ao desenvolvimento de equipes comerciais, Diego Maia já realizou mais de 1.800 palestras e treinamentos de vendas para empresas no Brasil e no exterior. Para ele, o conhecimento comercial passou a exigir atualização permanente.

"O diferencial competitivo deixou de ser apenas conhecer um produto ou serviço. Hoje, vender exige interpretação de dados, uso inteligente da tecnologia, comunicação consultiva e capacidade de construir confiança ao longo da jornada de compra", acrescenta o especialista.

A pesquisa também aponta crescimento da procura por conteúdos especializados em vendas. Podcasts, vídeos, newsletters e plataformas digitais passaram a integrar a rotina de atualização de vendedores, executivos comerciais e líderes de vendas. Entre essas iniciativas está o Podcast de Vendas do Diego Maia, publicado diariamente desde 2009, com episódios sobre treinamento de vendas, negociação, liderança comercial, atendimento ao cliente, inteligência artificial aplicada às vendas e desenvolvimento de equipes comerciais.

O levantamento aponta ainda maior interesse por formatos como treinamentos corporativos, convenções de vendas e palestras voltadas à preparação das equipes para os impactos da inteligência artificial e das novas tecnologias.

"Treinamento de vendas deixou de ser apenas desenvolvimento profissional: virou investimento em competitividade e produtividade. Empresas que aprendem de forma contínua adaptam suas equipes com mais velocidade", conclui o palestrante de vendas Diego Maia.

A Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026 foi realizada entre 1º de abril e 1º de junho de 2026, por meio de questionário online autoaplicado, com 224 empresas brasileiras de pequeno e médio porte de diferentes segmentos econômicos. Amostra não probabilística, por conveniência.

Mais informações: Pesquisa CDPV de Capacitação Comercial 2026

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação: Shopee
Tecnologia Há 32 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil

A iniciativa Shopee Doações transforma a plataforma de e-commerce em um espaço de solidariedade, ampliando a visibilidade de instituições parceiras...

 Divulgação Hablla
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina

Série de nove eventos em sete estados e Montevidéu reuniu líderes de marketing, vendas e tecnologia em torno da operação conversacional com intelig...

 Designed by Magnific
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais

A Reforma Tributária do Consumo e o avanço da inteligência artificial ampliam a necessidade de respostas conferíveis em áreas reguladas. Especialis...

 ChatGPT
Tecnologia Há 3 horas

A água alcalina realmente faz bem? Descubra

A água alcalina possui pH elevado e pode conter minerais como magnésio e potássio. Estudos investigam seus benefícios para hidratação e bem-estar. ...

 sofiiashunkina
Tecnologia Há 3 horas

Postura nas redes sociais influencia reputação profissional

A postura nas redes sociais influencia reputação profissional e oportunidades de carreira. Especialista comenta a importância do equilíbrio entre a...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias