Samu registra mais de 560 ligações de importunação em Santa Catarina neste ano

Foto: Divulgação/Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou 568 ligações de importunação em Santa Catarina, entre janeiro e a primeira semana de junho de 2026. A região com maior número foi a Grande Florianópolis com 385 chamadas (68%). Na sequência, o Vale do Itajaí (15%) e Extremo Oeste (7,5%).

As importunações incluem ameaças, xingamentos e assédio sexual e, além dessas, o serviço também registra chamadas de trote. Essas ocorrências geram angústia, nervosismo e perda de tempo operacional, afetando diretamente o fluxo de atendimento das equipes.

“Uma ligação indevida pode atrasar o socorro e colocar vidas em risco. Os números de emergência existem para proteger o cidadão e todas as chamadas são registradas e identificadas. O Samu capacita suas equipes para atender com agilidade e segurança, por isso ao ligar para o 192 é fundamental que o cidadão mantenha a calma, seja educado e responda às perguntas feitas, garantindo o envio correto do atendimento”, destaca Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde (SUE/SES).

Apesar da redução de 14% nesse tipo de ocorrência entre 2024 e 2025 — de 1.892 para 1.623 registros —, o problema continua sendo um desafio para as Centrais de Regulação de Urgência (CRU) e pode comprometer o atendimento de casos reais de emergência.

“Ao divulgar esses números, queremos alertar a população sobre a gravidade desse tipo de atitude. Cada ligação de importunação ocupa uma linha que pode fazer falta em uma situação real de risco à vida e ainda impacta o trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento”, destaca Carla Birolo Ferreira, diretora-geral do Samu/Fahece.

A Central de Regulação de Urgência funciona 24 horas por dia, recebendo as chamadas feitas ao 192 e direcionando os recursos mais adequados, desde Unidades de Suporte Básico até UTIs móveis e o serviço aeromédico, conforme a gravidade de cada ocorrência.

Veja o número de ligações de importunação por macrorregião:

Foto: Reprodução/Secom SC

Chamadas indevidas impactam atendimento

Na Grande Florianópolis, uma profissional da CRU relata ter recebido uma ligação de cunho sexual, na qual a pessoa emitia gemidos ao telefone. Outro trabalhador afirma ter sido ameaçado de agressão caso fosse encontrado na rua. Em uma situação diferente, também ouviu palavras obscenas durante uma chamada atendida.

Nesses casos, o profissional é orientado a encerrar o contato o mais rápido possível e registrar o ocorrido no sistema de atendimento.

Conscientização

Para tentar reduzir o problema, o Samu SC desenvolve o projeto EducaSAMU, com ações em escolas de todo o estado para conscientizar crianças e adolescentes sobre o uso correto do serviço. E reforça o apelo ao público adulto para que o serviço seja acionado de forma responsável.

O telefone 192 deve ser utilizado exclusivamente em situações de urgência e emergência, com risco imediato à vida, como acidentes graves, dificuldade respiratória, suspeita de infarto ou AVC e perda de consciência, entre outras.

Dependendo do conteúdo da chamada, as ligações de importunação podem configurar crimes como ameaça, injúria ou importunação sexual, previstos no Código Penal Brasileiro.



Texto: Andréa da Luz – Assessoria de Comunicação SAMU/FAHECE

Mais informações:

Assessoria de Comunicação

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