Atenção Motoristas: Vistoria de Emergência Interrompe Trânsito na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), em uma ação conjunta e imediata com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, está realizando neste momento uma vistoria técnica de emergência na ponte da rodovia RSC-472, localizada no limite entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho.



A mobilização das equipes ocorre em virtude de um incidente registrado nas últimas horas: uma balsa que se soltou e ficou à deriva no Rio Guarita acabou colidindo fortemente contra um dos pilares de sustentação da estrutura da ponte.

Para garantir a total segurança dos usuários e permitir que os engenheiros e técnicos avaliem com precisão as condições estruturais da passarela e o impacto do choque nos pilares, o trânsito de veículos foi momentaneamente interrompido por completo.



Trechos com Bloqueio Total:



RSC-472: Entre Tenente Portela e Palmitinho (ponto exato da ponte).



A Defesa Civil e o DAER salientam que a interrupção é uma medida preventiva fundamental e indispensável até que um laudo preliminar garanta a estabilidade da ponte para a liberação segura do tráfego.

Orientamos os motoristas a evitarem a região, buscarem rotas alternativas e aguardarem novas atualizações dos órgãos oficiais sobre a liberação da pista.

Após vistoria o trânsito será liberado.

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