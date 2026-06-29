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Atenção Motoristas: Vistoria de Emergência Interrompe Trânsito na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho

Equipes do DAER e da Defesa Civil avaliam estrutura da ponte sobre o Rio Guarita após colisão de balsa à deriva; bloqueio afeta ligações na região Celeiro.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
29/06/2026 às 10h25 Atualizada em 29/06/2026 às 11h11
Atenção Motoristas: Vistoria de Emergência Interrompe Trânsito na RSC-472 entre Tenente Portela e Palmitinho
(Foto: Jornal Província)

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), em uma ação conjunta e imediata com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, está realizando neste momento uma vistoria técnica de emergência na ponte da rodovia RSC-472, localizada no limite entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho.


A mobilização das equipes ocorre em virtude de um incidente registrado nas últimas horas: uma balsa que se soltou e ficou à deriva no Rio Guarita acabou colidindo fortemente contra um dos pilares de sustentação da estrutura da ponte.
Para garantir a total segurança dos usuários e permitir que os engenheiros e técnicos avaliem com precisão as condições estruturais da passarela e o impacto do choque nos pilares, o trânsito de veículos foi momentaneamente interrompido por completo.


Trechos com Bloqueio Total:

RSC-472: Entre Tenente Portela e Palmitinho (ponto exato da ponte).

A Defesa Civil e o DAER salientam que a interrupção é uma medida preventiva fundamental e indispensável até que um laudo preliminar garanta a estabilidade da ponte para a liberação segura do tráfego.
Orientamos os motoristas a evitarem a região, buscarem rotas alternativas e aguardarem novas atualizações dos órgãos oficiais sobre a liberação da pista.

Após vistoria o trânsito será liberado.

 

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