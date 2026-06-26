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AI/R Compass UOL é eleita Parceira do Ano da AWS em 2026

Reconhecimento na categoria Consulting Partner of the Year reforça a liderança da companhia em engenharia de dados e infraestruturas complexas no B...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/06/2026 às 19h11

SÃO PAULO, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Compass UOL, subsidiária da AI/R — empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, é uma das vencedoras do AWS Partner Network (APN) Awards 2026, premiação anual que reconhece os parceiros que lideram a inovação e o desenvolvimento de soluções no ecossistema da Amazon Web Services (AWS). Na edição deste ano, a companhia foi apontada como Parceira do Ano no Brasil, na categoria Consulting Partner, consolidando-se como a principal referência do país no desenvolvimento e modernização de soluções que utilizam serviços AWS para a transformação de negócios.

"Receber o quinto prêmio AWS Partner Network Awards nos últimos quatro anos valida a nossa maturidade técnica e a consistência do nosso modelo de engenharia de software. Com uma das equipes técnicas mais qualificadas da América Latina, contamos com mais de 1.900 profissionais certificados em AWS e 12 badges de Competência AWS, o que nos permite atuar de ponta a ponta na adoção e aceleração de IA, além da modernização de processos e aplicações, garantindo a geração de valor para o negócio dos nossos clientes", destaca Gil Torquato, CEO e Chairman da AI/R.

Os prêmios regionais da AWS celebram parceiros que, ao longo do último ano, se destacaram em aspectos como geração de valor, inovação, comprovação de competências técnicas e de negócio, assim como o aumento no número de profissionais certificados em AWS. A homenagem aos vencedores deste ano foi realizada durante o AWS Partner Summit, em Miami (EUA), evento que reuniu as principais lideranças regionais e globais que integram a AWS Partner Network (APN).

Com o reconhecimento de Consulting Partner of the Year, a AI/R Compass UOL, parceira Premier da AWS, reforça seu compromisso de apoiar as organizações na geração de valor para os seus negócios, seja por meio da aplicação de IA na otimização da eficiência de processos e experiências ou no aprimoramento da eficiência de TI.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Caroline Randow "[email protected]"

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9753466)
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