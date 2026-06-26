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Evasão Escolar no Brasil tem causas multifacetadas

Jailson Ferreira da Silva aponta que a modernização da sala de aula não é apenas uma questão de adquirir computadores ou tablets, mas de repensar a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/06/2026 às 13h59
Evasão Escolar no Brasil tem causas multifacetadas
Imagem gerada com IA - ChatGPT

Jaislon Ferreira da Silva comenta que a educação brasileira enfrenta um momento decisivo. Enquanto a tecnologia avança e as ferramentas digitais se tornam onipresentes, o sistema de ensino luta contra um inimigo persistente: a evasão escolar.

Jailson Ferreira da Silva aponta que a modernização da sala de aula não é apenas uma questão de adquirir computadores ou tablets, mas de repensar a conexão entre o conteúdo e a realidade do aluno. Segundo Silva, o abismo entre o que é ensinado e o que é vivenciado pelo jovem é um dos principais fatores que levam ao abandono escolar.

O Diagnóstico: Quais as Causas da Evasão Escolar na Era Digital?

De acordo com as análises de Jailson Ferreira da silva, a evasão escolar no Brasil tem causas multifacetadas que afastam os jovens dos estudos:

  • Desengajamento Pedagógico: Os métodos tradicionais de ensino muitas vezes não conseguem competir com o estímulo e a interatividade das plataformas digitais externas.
  • Barreiras Socioeconômicas: A necessidade de inserção precoce no mercado de trabalho força muitos estudantes a escolherem entre o sustento imediato e a educação a longo prazo.
  • Falta de Pertencimento: Quando a escola não consegue dialogar com as expectativas de futuro do estudante, ela perde sua relevância, tornando-se apenas um compromisso burocrático e exaustivo.

Soluções e Estratégias: Como Combater a Evasão Escolar?

Para combater esse cenário, Silva defende uma abordagem híbrida e humanizada. A tecnologia na educação deve servir como ponte, não como barreira. As estratégias propostas incluem:

1. Implementação de Metodologias Ativas

Colocar o estudante como protagonista do próprio aprendizado, utilizando a tecnologia educacional para projetos colaborativos, soluções de problemas reais e pesquisa orientada.

2. Educação Flexível e Ensino Híbrido

Adaptação curricular que considere as diferentes trajetórias de vida, oferecendo suporte emocional e pedagógico para aqueles que correm o risco de deixar a escola.

3. Conexão Escola-Comunidade

Fortalecer os vínculos para que a escola seja percebida como um centro de oportunidades e transformação social, e não apenas um local de cobrança de notas.

O desafio é grande, mas Jailson Ferreira da Silva comenta que  a inovação pedagógica, quando aplicada de forma estratégica, oferece a chance de transformar o ensino em uma experiência vibrante, reduzindo drasticamente as taxas de evasão escolar e preparando as novas gerações para o futuro.

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