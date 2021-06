Secretaria da Agricultura entrega oito veículos para potencializar pesquisa agropecuária

Veículos foram comprados com recursos do antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), por meio da Embrapa - Foto: Evandro Oliveira/Divulgação Seapdr

Oito caminhonetes de cabine simples foram entregues nesta terça-feira (8/6) para o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). A aquisição dos veículos ocorreu com recursos federais do antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), disponibilizados por meio da Embrapa, para potencializar as atividades de pesquisa agropecuária no Estado.

A titular da Seapdr, Silvana Covatti, destacou a importância do trabalho dos produtores e pesquisadores para a produção de alimentos. “Estamos vivendo num mundo que nos lembra a cada dia que nossa saúde e a oferta de alimentos dependem da pesquisa, da ciência. Nosso papel como gestores é incentivar e dar condições e ferramentas para que esta estrutura funcione”, afirmou.

A chefe do Centro de Pesquisa de Sementes, Liege Camargo da Costa, explicou que a caminhonete Fiat Strada proporcionará mais eficiência na implantação, coleta de dados e avaliação dos experimentos a campo. “Havia uma necessidade bastante antiga de termos um veículo deste tipo, porque a pesquisa tem que acontecer todos os dias, independente das condições climáticas”, afirmou. O centro, localizado no município de Júlio de Castilhos, tem pesquisas espalhadas pelos seus 318 hectares. Segundo Liege, o novo veículo facilitará o acesso às áreas e o transporte de ferramentas, insumos e de amostras coletadas.

“A entrega destes veículos é o símbolo de uma retomada com mais força da pesquisa agropecuária no nosso Estado, que vem atendendo às demandas das câmaras setoriais e de outros departamentos da secretaria”, avalia o diretor do DDPA, Caio Efrom.

Os oito centros de pesquisa contemplados são Eldorado do Sul, Hulha Negra, Júlio de Castilhos, Porto Alegre, São Borja, Taquari, Veranópolis e Viamão. As unidades trabalham com pesquisas nas áreas de saúde animal, bovinocultura, melhoramento genético de soja e trigo, manejo de água em sistemas agrícolas, citricultura, agroprocesso, fruticultura de clima temperado, piscicultura e cultivos protegidos. A sede, em Porto Alegre, abriga os laboratórios de agrometeorologia, análise e substratos de plantas, cultura de tecidos vegetais, fitopatologia, microbiologia agrícola, química agrícola e tecnologia de sementes.