Agenda Celic destaca leilão de 100 veículos recuperáveis da frota do governo do Estado, na terça (23)

O leilão eletrônico de veículos recuperáveis da frota do governo do Estado é o destaque entre as 30 licitações previstas na Agenda Celic para o período de 22 a 26 de junho. A agenda é organizada pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Solicitado pela própria SPGG, o certame está marcado para as 10h desta terça-feira (23/6) e será realizado de forma eletrônica no site do Pietoso Leilões . O edital prevê a alienação de mais de 100 veículos automotores recuperáveis, pertencentes a diferentes órgãos da administração estadual, como Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e secretarias.

Os bens estão divididos em dois lotes. O lote 1 envolve 27 veículos recuperáveis atingidos pelas enchentes. O lote 2, por sua vez, envolve 73 veículos diversos da frota do Estado. Somados, os lotes possuem um valor mínimo de lance de aproximadamente R$ 1,7 milhão. O julgamento ocorre pelo critério de maior lance por lote, sendo vencedora a proposta com maior valor ofertado.

Os veículos estão localizados nos municípios de:

Alvorada

André da Rocha

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Camaquã

Canela

Canoas

Capão da Canoa

Carazinho

Caxias do Sul

Charqueadas

Ciríaco

Derrubadas

Erechim

Estância Velha

Flores da Cunha

Frederico Westphalen

Ijuí

Lajeado

Maquiné

Montenegro

Nova Hartz

Nova Prata

Osório

Palmares do Sul

Passo Fundo

Pelotas

Porto Alegre

Rio Pardo

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Santana do Livramento

Santo Ângelo

Sapiranga

Sapucaia do Sul

Sarandi

São Leopoldo

São Lourenço do Sul

Taquara

Teutônia

Torres

Uruguaiana

Viamão



Podem participar pessoas físicas e jurídicas previamente cadastradas na plataforma do leiloeiro, mediante envio da documentação exigida no edital. Os interessados também podem registrar lances antecipados antes da abertura oficial da disputa.

Outras licitações

A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, editais para contratação de postos de trabalho, aquisição de equipamentos de informática, móveis, veículos, materiais de higiene e limpeza, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.