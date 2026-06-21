Agenda Celic destaca leilão de 100 veículos recuperáveis da frota do governo do Estado, na terça (23)

O leilão eletrônico de veículos recuperáveis da frota do governo do Estado é o destaque entre as 30 licitações previstas na Agenda Celic para o período de 22 a 26 de junho. A agenda é organizada pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Solicitado pela própria SPGG, o certame está marcado para as 10h desta terça-feira (23/6) e será realizado de forma eletrônica no site do Pietoso Leilões . O edital prevê a alienação de mais de 100 veículos automotores recuperáveis, pertencentes a diferentes órgãos da administração estadual, como Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e secretarias.
Os bens estão divididos em dois lotes. O lote 1 envolve 27 veículos recuperáveis atingidos pelas enchentes. O lote 2, por sua vez, envolve 73 veículos diversos da frota do Estado. Somados, os lotes possuem um valor mínimo de lance de aproximadamente R$ 1,7 milhão. O julgamento ocorre pelo critério de maior lance por lote, sendo vencedora a proposta com maior valor ofertado.
Os veículos estão localizados nos municípios de:
Podem participar pessoas físicas e jurídicas previamente cadastradas na plataforma do leiloeiro, mediante envio da documentação exigida no edital. Os interessados também podem registrar lances antecipados antes da abertura oficial da disputa.
Outras licitações
A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, editais para contratação de postos de trabalho, aquisição de equipamentos de informática, móveis, veículos, materiais de higiene e limpeza, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .
Agenda Celic
A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.
Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom