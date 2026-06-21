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Agenda Celic destaca leilão de 100 veículos recuperáveis da frota do governo do Estado, na terça (23)

O leilão eletrônico de veículos recuperáveis da frota do governo do Estado é o destaque entre as 30 licitações previstas na Agenda Celic para o per...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/06/2026 às 10h45
Agenda Celic destaca leilão de 100 veículos recuperáveis da frota do governo do Estado, na terça (23)
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O leilão eletrônico de veículos recuperáveis da frota do governo do Estado é o destaque entre as 30 licitações previstas na Agenda Celic para o período de 22 a 26 de junho. A agenda é organizada pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Solicitado pela própria SPGG, o certame está marcado para as 10h desta terça-feira (23/6) e será realizado de forma eletrônica no site do Pietoso Leilões . O edital prevê a alienação de mais de 100 veículos automotores recuperáveis, pertencentes a diferentes órgãos da administração estadual, como Brigada Militar, Polícia Civil, Susepe e secretarias.

Os bens estão divididos em dois lotes. O lote 1 envolve 27 veículos recuperáveis atingidos pelas enchentes. O lote 2, por sua vez, envolve 73 veículos diversos da frota do Estado. Somados, os lotes possuem um valor mínimo de lance de aproximadamente R$ 1,7 milhão. O julgamento ocorre pelo critério de maior lance por lote, sendo vencedora a proposta com maior valor ofertado.

Os veículos estão localizados nos municípios de:

  • Alvorada
  • André da Rocha
  • Cachoeira do Sul
  • Cachoeirinha
  • Camaquã
  • Canela
  • Canoas
  • Capão da Canoa
  • Carazinho
  • Caxias do Sul
  • Charqueadas
  • Ciríaco
  • Derrubadas
  • Erechim
  • Estância Velha
  • Flores da Cunha
  • Frederico Westphalen
  • Ijuí
  • Lajeado
  • Maquiné
  • Montenegro
  • Nova Hartz
  • Nova Prata
  • Osório
  • Palmares do Sul
  • Passo Fundo
  • Pelotas
  • Porto Alegre
  • Rio Pardo
  • Santa Cruz do Sul
  • Santa Maria
  • Santa Rosa
  • Santana do Livramento
  • Santo Ângelo
  • Sapiranga
  • Sapucaia do Sul
  • Sarandi
  • São Leopoldo
  • São Lourenço do Sul
  • Taquara
  • Teutônia
  • Torres
  • Uruguaiana
  • Viamão

Podem participar pessoas físicas e jurídicas previamente cadastradas na plataforma do leiloeiro, mediante envio da documentação exigida no edital. Os interessados também podem registrar lances antecipados antes da abertura oficial da disputa.

Outras licitações

A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, editais para contratação de postos de trabalho, aquisição de equipamentos de informática, móveis, veículos, materiais de higiene e limpeza, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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