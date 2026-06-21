Domingo, 21 de Junho de 2026
6°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Colômbia vai às urnas neste domingo eleger presidente para 2026-2030

Segundo turno é entre esquerda governista e direita pró Trump

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/06/2026 às 09h00

Os 41 milhões de eleitores colombianos aptos a votar poderão ir às urnas, neste domingo (21), para escolher o presidente que governará o país de agosto de 2026 a agosto de 2030, sem direito a reeleição.

A vaga é disputada entre os candidatos Iván Cepeda, de esquerda e aliado do atual presidente, Gustavo Petro, e Abelardo De La Espriella, de extrema-direita e apoiado pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump .

No primeiro turno, em 31 de maio, Espriella saiu na frente, com 43,7% do eleitorado, enquanto Cepeda recebeu 40,9% ─ uma diferença de 673 mil votos. O comparecimento às urnas no 1º turno na Colômbia, onde o voto não é obrigatório, foi de 57% do total de pessoas aptas a votar.

Senador no terceiro mandado, Ivan Cepeda é filósofo, defensor dos direitos humanos e filho do também ex-senador colombiano de esquerda Manuel Cepeda Vargas, assassinado em 1994 em um dos sucessivos ciclos de violência política do país.

Candidato governista, Cepeda daria continuidade ao projeto do Pacto Histórico , coalizão de legendas que formaram o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, liderado pelo presidente Gustavo Petro.

Já Abelardo de La Espriella, que recebeu apoio aberto de Trump nesta disputa, promete uma aproximação maior com a Casa Branca e com Israel . Admirador de Javier Milei na Argentina, Espriella é um advogado multimilionário que se apresenta como outsider da política por nunca ter disputado um cargo.

Antes de se candidatar, vivia na Itália, já tendo advogado para figuras controversas, como Jorge Visbal, ligado aos paramilitares na Colômbia, e também para o empresário Alex Saab, que trabalhou para o governo de Nicolas Maduro, na Venezuela.

Afetada por conflitos armados ativos há mais de cinco décadas, a Colômbia chega nessa votação em meio aos sucessivos casos de violência política e confrontos com grupos armados que o projeto de “Paz Total” do atual governo não conseguiu resolver.

Por outro lado, o país de 53 milhões de habitantes, segundo mais populoso da América do Sul, mantém índices econômicos positivos, como crescimento salarial. Nos últimos anos, o governo aprovou reformas, como a trabalhista e a da previdência, que ampliaram direitos para empregados e aposentados.

Geopolítica da Colômbia

O resultado deste domingo influencia a correlação de forças políticas na América do Sul, em meio à pressão do governo de Donald Trump por um alinhamento dos países da região à política da Casa Branca .

O colombiano Sebástian Granda Henao, professor de Fronteiras e Direitos Humanos na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), explicou à Agência Brasil que a vitória de Espriella aumenta a influência de Trump na América do Sul.

“Vai ser mais uma ficha no tabuleiro desse modo imperial de Trump governar, se colocando para o mundo cobrando obediência. Diria que alguns processos em curso devem parar, como alianças contra a desigualdade ou por transição energética e preservação ambiental”, comentou.

Por outro lado, Sebástian pondera que a vitória de Cepeda representaria a manutenção de certa aliança na América Latina entre Colômbia, Brasil e México, que têm expressado posicionamentos comuns nas relações internacionais nos últimos anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 3 dias

Brasil e Quênia defendem parcerias com China em meio a críticas do G7

Potências apontam Pequim como fator de desequilíbrio econômico mundial
Internacional Há 3 dias

Fujimori se aproxima da presidência do Peru e Sánchez convoca protesto

99,3% dos votos já foram apurados, com 50,1% para candidada de direita
Internacional Há 3 dias

Estreito de Ormuz terá gestão definida por Irã, Omã e países do Golfo

Acordo entre EUA e Irã prevê fim das guerras no Líbano e em Gaza

© afroangelll/Pixabay
Internacional Há 3 dias

Reforma em Cuba não é capitalismo, mas tentativa de burlar bloqueio

Avaliação é de economista que estuda a realidade cubana
Internacional Há 3 dias

Colômbia escolhe futuro presidente entre esquerda e direita pró Trump

Segundo turno presidencial ocorre neste domingo entre Cepeda e Espriel

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. Máx. 18°
12° Sensação
2.19 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h49 Pôr do sol
Segunda
14°
Terça
11°
Quarta
12°
Quinta
14°
Sexta
15°
Últimas notícias
Esportes Há 26 minutos

Vozinha e Cabo Verde voltam aos gramados contra o Uruguai
Geral Há 26 minutos

Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena
Planejamento Há 1 hora

Agenda Celic destaca leilão de 100 veículos recuperáveis da frota do governo do Estado, na terça (23)
Internacional Há 3 horas

Colômbia vai às urnas neste domingo eleger presidente para 2026-2030
Esportes Há 3 horas

Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,194,43 +1,31%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3021 (20/06/26)
16
19
22
24
46
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3716 (20/06/26)
01
02
04
05
07
11
12
15
17
18
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2939 (20/06/26)
09
11
14
17
19
20
28
30
45
49
54
64
65
67
70
76
81
89
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2972 (20/06/26)
06
10
34
38
42
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias