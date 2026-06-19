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AI/R adere ao The Climate Pledge e assume o compromisso de alcançar o net zero até 2040

Companhia torna-se a primeira empresa de TI na América Latina a integrar o grupo de mais de 600 signatários da iniciativa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/06/2026 às 19h05

SÃO PAULO, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, anuncia sua adesão ao The Climate Pledge, iniciativa cofundada pela Amazon que reúne organizações comprometidas com a neutralidade de carbono até 2040.

Com a assinatura do compromisso, a companhia avança na estruturação de uma estratégia de descarbonização que combina ações de eficiência no uso de recursos computacionais com a revisão de práticas de desenvolvimento e arquitetura de sistemas.

"A adesão ao The Climate Pledge reforça a sustentabilidade como um dos pilares de nosso crescimento. Na prática, isso se traduz na forma como desenvolvemos e implementamos soluções, buscando maior eficiência operacional e, consequentemente, a redução do consumo de energia associado a esses projetos", afirma Sandra Zanin, Diretora de Alianças Estratégicas da AI/R.

Entre as frentes prioritárias estão a ampliação do uso de energia renovável, a gestão cada vez mais eficiente de recursos em cloud e a priorização de arquiteturas que reduzam a necessidade de processamento intensivo em larga escala.

A adesão ao The Climate Pledge também marca a evolução da agenda de sustentabilidade para todo o ecossistema AI/R, ampliando práticas que vinham sendo desenvolvidas inicialmente na AI/R Compass UOL para as demais empresas do grupo.

Evolução da agenda de sustentabilidade

Antes da assinatura do pacto, a companhia já vinha avançando consistentemente na mensuração e gestão de suas emissões, com validação por auditorias externas e participação em benchmarks do setor, como CDP e EcoVadis.

Como parte dessa jornada, a AI/R atingiu, em 2024, a neutralidade de carbono nos escopos 1 e 2, que abrangem emissões diretas e o consumo de energia de seus escritórios, e passa agora a ampliar sua atuação sobre toda a cadeia de valor.

"Na AI/R, partimos de um modelo operacional orientado à eficiência energética, com forte atuação em cloud, menor dependência de infraestrutura física e foco na otimização do uso de recursos, fatores que também contribuem para níveis reduzidos de emissão por colaborador", finaliza a executiva.

Em linha com o avanço dessa agenda, a companhia publicou recentemente seu Relatório de Sustentabilidade, que consolida os indicadores e diretrizes que passam a orientar a tomada de decisão e o acompanhamento de metas ao longo dos próximos anos. O documento completo pode ser consultado em: https://aircompany.ai/content/dam/sites/our-people/people-experience/documentos/Relat%C3%B3rio%20de%20Sustentabilidade_PT.pdf

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Contato: Caroline Randow [email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9748802)
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