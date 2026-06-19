Workvivo Lança Workvivo HQ, Sede Digital Nativa em IA Para Todos os Funcionários

CORK, Irlanda, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workvivo by Zoom lançou hoje Workvivo HQ, uma sede digital nativa de IA que oferece comunicação, conhecimento e ação em uma plataforma inteligente. Projetada para todos os funcionários, desde as equipes de linha de frente até as corporativas, a Workvivo HQ oferece a cada organização um lugar para fazer o trabalho.
Workvivo HQ está sendo lançada em um momento crucial, com as empresas investindo em IA e em busca de formas confiáveis de ajudar todos os funcionários a aproveitar o seu próprio potencial. Com base na tecnologia de IA da Zoom, a plataforma cria uma sede única e inteligente onde os funcionários podem começar o dia, encontrar as informações de que precisam, fazer o trabalho e se manter informados, sem a necessidade de usar diferentes ferramentas. Com a inclusão da IA diretamente no fluxo do trabalho diário, Workvivo HQ ajuda as empresas a preencher a lacuna entre o investimento em IA e o impacto real na força de trabalho.
"Todo funcionário merece uma sede", disse John Goulding, CEO e cofundador da Workvivo. "O futuro do trabalho não é mais uma ferramenta de IA. É uma experiência para o funcionário onde a comunicação, o conhecimento e a IA se unem perfeitamente. A Workvivo HQ oferece para as empresas uma sede digital para a era da IA, um lugar onde todos os funcionários podem encontrar respostas, agir e permanecer conectados com o que é mais importante."
Uma Nova Era para a Experiência do Funcionário: Dar um Lar ao Trabalho
O lançamento da Workvivo HQ é a evolução mais significativa da plataforma Workvivo desde que passou fazer parte da Zoom em 2023 e um novo e ousado passo à frente para a experiência dos funcionários na era da IA. Isso reflete uma mudança fundamental na forma como as empresas pensam sobre a experiência dos funcionários, de um destino de comunicação e engajamento para uma base de produtividade, conhecimento e trabalho baseado em IA.
Workvivo HQ é alimentada pela IA da Zoom e sua abordagem federada, a mesma base por trás de ZoomMate, que utiliza seus próprios modelos de IA proprietários juntamente com os das principais empresas de IA OpenAI, Anthropic e outras. A inteligência é incorporada à experiência do funcionário, tornando a IA uma parte natural do trabalho diário, em vez de outro destino independente.
Com Workvivo HQ, os funcionários podem:
HQ Agent
A Workvivo também lançou o HQ Agent, uma camada de IA agêntica que estende Workvivo HQ além da própria plataforma e conecta os funcionários à pilha de tecnologia corporativa mais ampla.
Com sua conexão com mais de 60 sistemas corporativos, incluindo Gmail, Google Drive, JIRA, Salesforce, ServiceNow, Workday e outros aplicativos de negócios, o HQ Agent pode entender solicitações, recuperar informações, coordenar o trabalho entre sistemas e agir em nome dos funcionários. Enquanto a Workvivo HQ ajuda os funcionários a se comunicar e encontrar respostas, o HQ Agent os ajuda a agir baseadas nelas.
"Durante o desenvolvimento da Workvivo HQ não queríamos apenas perguntar como adicionar mais IA ao local de trabalho. Queríamos saber como simplificar o trabalho”, disse Andrea Graham, Diretora de Produto e Engenharia da Workvivo. "O resultado é uma experiência que reúne comunicação, conhecimento e ação em um só lugar, e ajuda os funcionários a gastar menos tempo pesquisando e mais tempo realizando um trabalho significativo."
Desenvolvido para Adoção de IA em Toda a Força de Trabalho
A Workvivo atende a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo e conta com a confiança de mais de 1.300 empresas em mais de 200 países e territórios. Com a adoção e o envolvimento líderes do setor, a Workvivo está excepcionalmente posicionada para ajudar as empresas a operacionalizar a IA em toda a sua força de trabalho.
A Workvivo HQ também reúne os recursos da Seer by Workvivo, integrando a escuta do funcionário e a inteligência das pessoas diretamente na experiência do funcionário. Ao combinar comunicação, insights da força de trabalho e IA em uma plataforma, as empresas têm uma compreensão mais profunda das necessidades dos funcionários e, ao mesmo tempo, equipam os líderes com as ferramentas para impulsionar o engajamento, apoiar a mudança e tomar decisões mais informadas.
O lançamento ocorre no momento quando as empresas buscam dimensionar a adoção da IA em forças de trabalho cada vez mais diversas. Uma nova pesquisa encomendada pela Workvivo, The Frontline AI Gap**, revelou diferenças significativas na adoção da IA no local de trabalho, com 62% dos funcionários de escritório relatando o uso regular ou ocasional da IA, em comparação com apenas 32% dos funcionários da linha de frente.
Ao contrário de muitas soluções corporativas de IA que atendem principalmente aos funcionários de escritório, a Workvivo HQ oferece uma experiência completa alimentada por IA em desktops e dispositivos móveis, ajudando as empresas a preencher essa lacuna e estender os benefícios da IA a todos os funcionários, incluindo funcionários de linha de frente e fora do escritório.
"As empresas que tiverem sucesso com a IA serão as que a tornarão útil, acessível e relevante para todos os funcionários", disse Goulding. "A transformação da IA não pode ser limitada a quem atua no conhecimento. Deve atingir toda a força de trabalho. Workvivo HQ foi desenvolvida para ajudar a tornar isso possível."
Para mais informação sobre a Workvivo HQ, visite www.workvivo.com/hq.
**Em 2026, a Workvivo encomendou da TrendCandy, uma empresa de pesquisa independente, uma pesquisa com 4.736 funcionários da linha de frente e de escritório em vários setores e países. Os entrevistados foram avaliados e selecionados em todo o mundo com painéis de amostra B2B, com verificação de qualidade como verificação dupla, recrutamento duplo-cego, verificação de qualidade de engajamento, randomização e outras práticas de metodologia recomendadas.
Sobre a Workvivo by Zoom
Workvivo by Zoom é a plataforma líder de mercado e nativa de IA de experiência do funcionário para empresas globais. Ele reúne comunicação, engajamento, conhecimento e inteligência de pessoas em uma plataforma móvel, projetada em torno de pessoas e adoção desde o primeiro dia. Ao orquestrar a experiência dos funcionários em todos os canais e sistemas, a Workvivo ajuda as empresas a se comunicarem com clareza, responder mais rapidamente por meio da IA e transformar insights em ações em escala.
Reconhecida como Líder na The Forrester Wave™: Plataformas de Internet, Líder no Gartner® Magic Quadrant™ para Soluções de Intranet Empacotadas e reconhecida como "Customers' Choice" no Gartner Peer Insights™, Workvivo atende a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo, incluindo marcas globais de destaque como Amazon, Delta, Motherson, White Castle, Heineken, Bupa, Ryanair e Verizon. Fundada em 2017 e adquirida pela Zoom em 2023, a Workvivo continua a redefinir como as empresas se conectam e alinham sua força de trabalho. Para mais informações, visite http://www.workvivo.com.
Contato com a Mídia Vineetha Pathrose [email protected]