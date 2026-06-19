Secretário da Saúde apresenta investimentos e debate avanços para os municípios do Vale do Itapocu

Foto: Victória Lopes/SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, se reuniu nesta quinta-feira, 18, em Jaraguá do Sul, com prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali), representantes dos hospitais, gestores municipais e autoridades políticas para discutir a ampliação de serviços e a expansão de estruturas nas localidades.

Durante o encontro, foram apresentados dados da Saúde em Santa Catarina. Também ações desenvolvidas pelo Governo do Estado, como o Programa de Valorização dos Hospitais, o orçamento recorde de R$ 9 bilhões para a saúde em 2025 e os R$ 15,2 milhões destinados à Amvali, por meio do programa Santa Catarina Levada a Sério.

Os prefeitos também revelaram demandas para a implantação e habilitação de unidades de pronto atendimento, além de propostas voltadas ao planejamento da rede assistencial.

“Aqui foram apresentadas necessidades não apenas para a atualidade, mas também para 2030, 2040 e 2050. Vemos que não apenas o governador Jorginho Mello olha para o futuro, mas que os prefeitos também têm essa preocupação. Isso impacta direta e positivamente a população. Recebemos excelentes propostas, que vamos analisar e lapidar para avançarmos com planejamento”, destacou o secretário Diogo Demarchi.

A SES mantém repasses permanentes aos hospitais da região, com aportes anuais que chegam a R$ 16 milhões. São eles: Hospital e Maternidade Jaraguá e Hospital São José, em Jaraguá do Sul; Hospital Municipal João Schreiber, em Massaranduba; e Hospital Santo Antônio, em Guaramirim. As unidades concentram atendimentos de alta complexidade em oncologia, cardiologia, neurologia e ortopedia.

Foto: Reprodução/Secom SC

“É um momento histórico. Nunca conseguimos reunir os sete prefeitos com um pensamento único em torno de uma pauta tão importante como a saúde. Agradecemos ao secretário Diogo e ao governador Jorginho pelo apoio e aguardamos as orientações para seguirmos com o andamento desse projeto”, comentou o prefeito de Jaraguá do Sul e presidente da Amvali, Jair Franzner.

Desde 2023, o Governo do Estado vem ampliando os recursos na região com o objetivo de qualificar o cuidado a quem precisa. Entre as iniciativas recentes estão o anúncio da construção de um novo bloco no Hospital São José, com aporte superior a R$ 6 milhões para a ampliação de leitos de UTI, e as obras de expansão do Pronto Atendimento Infantil e Obstétrico do Hospital e Maternidade Jaraguá, que recebem investimento de mais de R$ 7,5 milhões.