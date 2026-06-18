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Saúde SC participa de Mostra Nacional sobre Recuperação das Coberturas Vacinais

Foto: Arquivo / SECOM GOVSCA Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) participou da II Mostra de Experiências Exitosas da Gestão Es...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/06/2026 às 19h51
Saúde SC participa de Mostra Nacional sobre Recuperação das Coberturas Vacinais
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Arquivo / SECOM GOVSC

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC) participou da II Mostra de Experiências Exitosas da Gestão Estadual do SUS para Recuperação das Coberturas Vacinais, realizada nos dias 16 e 17 de junho, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), em Brasília. O evento reuniu gestores federais, estaduais e municipais, além de especialistas de todo o país para compartilhar estratégias voltadas ao fortalecimento da imunização.

Santa Catarina esteve representada de forma integrada pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), por meio da Gerência de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde (GAPPS), e pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), por meio da Gerência de Doenças Infecciosas Agudas e Imunização (GEDIM). A participação das áreas reforça a importância da articulação para o desenvolvimento de ações coordenadas contribuindo para a ampliação e manutenção das coberturas vacinais.

A programação abordou temas estratégicos para o fortalecimento da imunização. Entre eles: o papel da Atenção Primária na recuperação das coberturas vacinais, enfrentamento da desinformação em saúde, educação permanente, comunicação pública, integração entre saúde e educação, ampliação do acesso às vacinas e uso de sistemas de informação para qualificação das ações de imunização.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Além da troca de experiências desenvolvidas pelos estados, o encontro proporcionou importantes discussões sobre inovação, cooperação interfederativa e fortalecimento das redes de cuidado, destacando a vacinação como uma das principais estratégias para prevenção de doenças e promoção da saúde da população.

A participação da SES/SC reafirma o compromisso do Estado com o fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações, a qualificação das ações de vacinação nos territórios e a integração entre as áreas técnicas para ampliar o acesso da população às vacinas e garantir melhores resultados em saúde.

Estavam presentes representantes do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @saude.sc

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