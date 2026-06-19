Sexta, 19 de Junho de 2026
10°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Shield Security investe em novas diretorias estratégicas

Impulsionada pelos setores financeiro e de saúde, empresa prioriza cyber OT, conformidade, gerenciamento de risco de terceiros e controles de segur...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/06/2026 às 13h08

Especializada em serviços, soluções e consultoria em segurança da informação, a Shield Security completa oito anos de operação com dois objetivos: consolidar sua presença no mercado interno com a criação de novas diretorias estratégicas e o desenvolvimento de tecnologias próprias, ao mesmo tempo em que projeta o início de sua internacionalização. Atendendo às principais empresas do segmento financeiro e de saúde, com apoio de uma ampla rede de parceiros que inclui diversas marcas de tecnologias e fabricantes globais, a companhia aposta em ofertas personalizadas de cibersegurança e na capacitação técnica para manter o ritmo de crescimento.

Com o aumento exponencial do emprego da Inteligência Artificial pelas empresas, a Shield Security expandiu seu arcabouço de soluções com foco em IA para permitir a adoção segura da tecnologia. "No momento, esse é, de longe, o principal desafio dos CISOs. Com a alta utilização de IA, tanto no nível corporativo quanto individualmente pelos colaboradores, diversas informações cruciais e confidenciais das organizações podem estar em risco. Por outro lado, são evidentes seus benefícios para otimização de processos e até mesmo para criar um diferencial competitivo, por isso ampliamos nosso portfólio para apoiar nossos clientes nessa jornada", afirma Vitor Villani, CEO da Shield Security.

Para respaldar a estratégia de negócios da empresa, foram criadas duas novas diretorias. A primeira de cyber OT (cibersegurança para tecnologia operacional), voltada prioritariamente para automação industrial e ambientes hospitalares; a segunda, de Governança, Risco e Conformidade (GRC), que busca amadurecer processos, tecnologias e pessoas, por meio de treinamentos e capacitações sobre risco e governança em termos de cibersegurança.

A Shield Security trabalha também no desenvolvimento de uma tecnologia própria para gerenciamento de risco de terceiros (TPRM - Third-Party Risk Management), a plataforma Shield Risk and Trust. A proposta é ajudar empresas a monitorar constantemente a postura de segurança de fornecedores, identificando exposições, vulnerabilidades, vazamentos, riscos operacionais e impactos potenciais para o negócio.

"Hoje em dia, bancos e instituições financeiras, por exemplo, dependem de dezenas, muitas vezes centenas, de terceiros para manter suas operações funcionando. São fornecedores de cloud, APIs de pagamento, plataformas de autenticação, ferramentas de antifraude, parceiros de integração, serviços de analytics e atendimento, entre vários outros. O ponto é que cada empresa conectada ao ecossistema do banco representa um possível risco cibernético", pontua Villani.

"Muitos ataques atuais começam justamente pela cadeia de fornecedores, o que pode resultar em vazamento de dados, indisponibilidade de serviços, exposição de credenciais, fraudes financeiras e danos reputacionais significativos. Por isso, o monitoramento precisa ser contínuo e, em um mercado cada vez mais conectado, o gerenciamento de risco deixou de ser apenas uma recomendação de segurança e passou a ser uma necessidade operacional e estratégica para empresas que dependem fortemente de fornecedores e serviços externos", completa o executivo.

A fim de estreitar laços e reforçar sua posição no mercado, a empresa realizou, entre os dias 26 e 29 de maio, seu primeiro evento internacional, o Shield Experience, em Lisboa, Portugal. O encontro estratégico reuniu clientes, executivos, líderes de cibersegurança e fabricantes parceiros, como a Lumu Technologies, Claroty, Cyera e Tenable, para uma imersão nas principais tendências do setor. Os participantes puderam assistir a sessões temáticas, conhecer casos de uso e abordagens práticas para os desafios atuais do segmento, além de trocar conhecimentos e participar de networking.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás (Secom)
Tecnologia Há 35 minutos

IA Contra o Crime ajudou a esclarecer 1,4 mil ocorrências

Plataforma de inteligência artificial aplicada à segurança pública combina análise de dados, monitoramento em tempo real e integração operacional p...

 Créditos: Paulo Bareta
Tecnologia Há 1 hora

IA inaugura nova era nos pagamentos, avalia especialista

Linconl Rocha, presidente da Associação Pagos, apresenta o conceito M.AI.Bundling e defende que a inteligência artificial mudará completamente a re...
Tecnologia Há 4 horas

CPQD lidera ranking de registros de software do INPI

Organização também ocupa posição de destaque entre os ICTs que mais depositaram patentes de invenção em 2025

 Créditos de imagem: RevTrak
Tecnologia Há 18 horas

Digitalização transforma cantinas escolares

Plataformas digitais voltadas para cantinas escolares ajudam a reduzir filas, integrar pagamentos e ampliar a eficiência operacional, acompanhando ...

 Imagem gerada por Gemini
Tecnologia Há 18 horas

IA e drones redefinem prioridades da defesa global

Conferência internacional no Rio reúne especialistas e amplia debate sobre tecnologias estratégicas em meio às mudanças no cenário geopolítico

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 12°
11° Sensação
2.92 km/h Vento
97% Umidade
100% (20.41mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
11°
Últimas notícias
Segurança Escolar Há 9 minutos

Escolas municipais de Três Passos recebem novos sistemas de proteção
Tecnologia Há 24 minutos

IA Contra o Crime ajudou a esclarecer 1,4 mil ocorrências
Economia Há 24 minutos

Empregadores têm até sábado para enviar dados ao eSocial
Geral Há 24 minutos

PicPay e BRB são alvos de ação contra suposta fraude em folha do DF
Educação Há 24 minutos

Estado deposita mais de R$ 13 milhões em bolsas para estudantes do Programa Todo Jovem na Escola

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 -0,26%
Euro
R$ 5,90 -0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,664,70 +0,25%
Ibovespa
167,861,63 pts -0.25%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias