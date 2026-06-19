Shield Security investe em novas diretorias estratégicas

Especializada em serviços, soluções e consultoria em segurança da informação, a Shield Security completa oito anos de operação com dois objetivos: consolidar sua presença no mercado interno com a criação de novas diretorias estratégicas e o desenvolvimento de tecnologias próprias, ao mesmo tempo em que projeta o início de sua internacionalização. Atendendo às principais empresas do segmento financeiro e de saúde, com apoio de uma ampla rede de parceiros que inclui diversas marcas de tecnologias e fabricantes globais, a companhia aposta em ofertas personalizadas de cibersegurança e na capacitação técnica para manter o ritmo de crescimento.

Com o aumento exponencial do emprego da Inteligência Artificial pelas empresas, a Shield Security expandiu seu arcabouço de soluções com foco em IA para permitir a adoção segura da tecnologia. "No momento, esse é, de longe, o principal desafio dos CISOs. Com a alta utilização de IA, tanto no nível corporativo quanto individualmente pelos colaboradores, diversas informações cruciais e confidenciais das organizações podem estar em risco. Por outro lado, são evidentes seus benefícios para otimização de processos e até mesmo para criar um diferencial competitivo, por isso ampliamos nosso portfólio para apoiar nossos clientes nessa jornada", afirma Vitor Villani, CEO da Shield Security.

Para respaldar a estratégia de negócios da empresa, foram criadas duas novas diretorias. A primeira de cyber OT (cibersegurança para tecnologia operacional), voltada prioritariamente para automação industrial e ambientes hospitalares; a segunda, de Governança, Risco e Conformidade (GRC), que busca amadurecer processos, tecnologias e pessoas, por meio de treinamentos e capacitações sobre risco e governança em termos de cibersegurança.

A Shield Security trabalha também no desenvolvimento de uma tecnologia própria para gerenciamento de risco de terceiros (TPRM - Third-Party Risk Management), a plataforma Shield Risk and Trust. A proposta é ajudar empresas a monitorar constantemente a postura de segurança de fornecedores, identificando exposições, vulnerabilidades, vazamentos, riscos operacionais e impactos potenciais para o negócio.

"Hoje em dia, bancos e instituições financeiras, por exemplo, dependem de dezenas, muitas vezes centenas, de terceiros para manter suas operações funcionando. São fornecedores de cloud, APIs de pagamento, plataformas de autenticação, ferramentas de antifraude, parceiros de integração, serviços de analytics e atendimento, entre vários outros. O ponto é que cada empresa conectada ao ecossistema do banco representa um possível risco cibernético", pontua Villani.

"Muitos ataques atuais começam justamente pela cadeia de fornecedores, o que pode resultar em vazamento de dados, indisponibilidade de serviços, exposição de credenciais, fraudes financeiras e danos reputacionais significativos. Por isso, o monitoramento precisa ser contínuo e, em um mercado cada vez mais conectado, o gerenciamento de risco deixou de ser apenas uma recomendação de segurança e passou a ser uma necessidade operacional e estratégica para empresas que dependem fortemente de fornecedores e serviços externos", completa o executivo.

A fim de estreitar laços e reforçar sua posição no mercado, a empresa realizou, entre os dias 26 e 29 de maio, seu primeiro evento internacional, o Shield Experience, em Lisboa, Portugal. O encontro estratégico reuniu clientes, executivos, líderes de cibersegurança e fabricantes parceiros, como a Lumu Technologies, Claroty, Cyera e Tenable, para uma imersão nas principais tendências do setor. Os participantes puderam assistir a sessões temáticas, conhecer casos de uso e abordagens práticas para os desafios atuais do segmento, além de trocar conhecimentos e participar de networking.