Sexta, 19 de Junho de 2026
10°C 12°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conclusão de ponte marca entrega definitiva do acesso a São José do Inhacorá pelo governo do Estado

A infraestrutura viária do noroeste do Rio Grande do Sul ganha um reforço com a entrega definitiva do acesso asfáltico ao município de São José do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/06/2026 às 13h08
Conclusão de ponte marca entrega definitiva do acesso a São José do Inhacorá pelo governo do Estado
Estrutura de 200 metros sobre o arroio Lajeado Cachoeira libera totalmente o acesso, que liga a cidade à BRS-472 -Foto: Divulgação Daer

A infraestrutura viária do noroeste do Rio Grande do Sul ganha um reforço com a entrega definitiva do acesso asfáltico ao município de São José do Inhacorá. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), concluiu a última etapa para a liberação total da via que liga a cidade à BRS-472 – em uma extensão total de 8,79 quilômetros.

O marco dessa entrega foi a execução das cabeceiras da ponte sobre o arroio Lajeado Cachoeira, no km 2,8. Era o que faltava para deixar completamente operacional a travessia, que possui 200 metros de extensão. O investimento é de R$ 4,3 milhões, com recursos do Tesouro do Estado.

"A entrega desta ponte e, consequentemente, de todo o acesso a São José do Inhacorá, é a concretização de uma demanda vital para a comunidade. Finalizar as cabeceiras era o passo decisivo para garantir que a rodovia cumprisse o seu papel de escoar a produção agrícola do Noroeste com agilidade, além de oferecer a segurança que os moradores tanto aguardavam no deslocamento até a BRS-472", destaca titular da Selt, Clóvis Magalhães.

O resultado é comemorado pelo servidor público Romeu Wolfart. “Com essa ponte, definitivamente vai ser o avanço que São José precisava para se sentir inserido dentro da região e gerar desenvolvimento econômico”, destaca.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta a importância técnica da liberação da travessia para a funcionalidade plena da rodovia. "Nossas equipes atuaram focadas em superar essa etapa das cabeceiras, que era essencial para integrar a ponte de 200 metros ao restante da pista. Com essa fase sanada, temos a satisfação de entregar os 8,79 quilômetros do acesso municipal inteiramente concluídos, com sinalização e condições adequadas de trafegabilidade", afirma.

Texto: ACS Daer
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 41 minutos

PicPay e BRB são alvos de ação contra suposta fraude em folha do DF

Contratos podem ter gerado descontos irregulares em salários

 Iniciativa alcança todo o Ensino Médio e reforça cultura de integridade -Foto: Divulgação Conaci
Fazenda Há 3 horas

Governo do Estado apresenta Projeto Escola Íntegra como boa prática de promoção da ética em evento nacional

O Projeto Escola Íntegra (PEI), que promove anualmente um concurso de manifestações artísticas sobre ética voltado a estudantes da Rede Estadual de...

 (Foto: Reprodução)
Geral Há 3 horas

O contrabando que está na moda: canetas emagrecedoras vindas do Paraguai

Há em 2026 um crescimento acelerado das apreensões de canetas e ampolas emagrecedoras por órgãos como Receita Federal e Polícia Federal

 Serviço da Unidade Móvel iniciou-se em dezembro de 2025 -Foto: Bruna Galvão/Ascom SPGG
Planejamento Há 4 horas

Osório recebe Unidade Móvel do Tudo Fácil a partir de 22 de junho

Osório, no litoral gaúcho, passará a receber os atendimentos da Unidade Móvel do Tudo Fácil a partir de segunda-feira (22/6). A ação do governo do ...

 (Foto: Agência Brasil)
Mega Sena Há 4 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 42 milhões

Números sorteados são: 06 - 09 - 17 - 27 - 29 - 45

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 12°
11° Sensação
2.92 km/h Vento
97% Umidade
100% (20.41mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
11°
Últimas notícias
Câmara Há 25 segundos

Nova lei cria política nacional para estudantes com altas habilidades
Câmara Há 26 segundos

Comissão aprova projeto que regulamenta práticas de humor terapêutico no SUS
Economia Há 27 segundos

Motoristas de apps e taxistas já podem pedir financiamento
Segurança Escolar Há 24 minutos

Escolas municipais de Três Passos recebem novos sistemas de proteção
Tecnologia Há 39 minutos

IA Contra o Crime ajudou a esclarecer 1,4 mil ocorrências

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 -0,30%
Euro
R$ 5,90 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 343,177,43 +0,14%
Ibovespa
168,215,33 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias