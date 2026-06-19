Conclusão de ponte marca entrega definitiva do acesso a São José do Inhacorá pelo governo do Estado

A infraestrutura viária do noroeste do Rio Grande do Sul ganha um reforço com a entrega definitiva do acesso asfáltico ao município de São José do Inhacorá. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), concluiu a última etapa para a liberação total da via que liga a cidade à BRS-472 – em uma extensão total de 8,79 quilômetros.

O marco dessa entrega foi a execução das cabeceiras da ponte sobre o arroio Lajeado Cachoeira, no km 2,8. Era o que faltava para deixar completamente operacional a travessia, que possui 200 metros de extensão. O investimento é de R$ 4,3 milhões, com recursos do Tesouro do Estado.

"A entrega desta ponte e, consequentemente, de todo o acesso a São José do Inhacorá, é a concretização de uma demanda vital para a comunidade. Finalizar as cabeceiras era o passo decisivo para garantir que a rodovia cumprisse o seu papel de escoar a produção agrícola do Noroeste com agilidade, além de oferecer a segurança que os moradores tanto aguardavam no deslocamento até a BRS-472", destaca titular da Selt, Clóvis Magalhães.

O resultado é comemorado pelo servidor público Romeu Wolfart. “Com essa ponte, definitivamente vai ser o avanço que São José precisava para se sentir inserido dentro da região e gerar desenvolvimento econômico”, destaca.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta a importância técnica da liberação da travessia para a funcionalidade plena da rodovia. "Nossas equipes atuaram focadas em superar essa etapa das cabeceiras, que era essencial para integrar a ponte de 200 metros ao restante da pista. Com essa fase sanada, temos a satisfação de entregar os 8,79 quilômetros do acesso municipal inteiramente concluídos, com sinalização e condições adequadas de trafegabilidade", afirma.