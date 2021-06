Vacinação contra a gripe entra na 3ª fase sem atingir meta, diz Secretaria da Saúde do RS

Começa, na quarta-feira (9), a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul. Essa próxima faixa contempla pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, trabalhadores do transporte, forças de segurança e sistema prisional.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), as duas etapas anteriores não atingiram a meta de imunizar 90% dos integrantes de grupos prioritários, que somam pouco mais de 3,5 milhões de pessoas.

A vacinação de idosos contra o vírus Influenza atingiu 35,8% do público, pouco mais de 770 mil das 2,1 milhões de pessoas nesse grupo. Foi a menor marca atingida pelo estado, de acordo com a SES.

Os demais grupos também ficaram abaixo da meta. A vacinação de professores só contemplou 39,8% dos mais de 141 mil integrantes da faixa. No caso de trabalhadores da saúde, 45,8% foram imunizados em um universo de 361 mil pessoas.

A vacinação de gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) ficou perto da metade do grupo. Entre as crianças de seis meses até seis anos, quase 57% das 765 mil foram vacinadas.

Os povos indígenas alcançaram o maior percentual de cobertura, com 78,8% de imunização, em um público de 30 mil pessoas.

Quem integra algum grupo atendido nas duas primeiras fases e ainda não se vacinou pode comparecer às unidades de saúde dos municípios para se imunizar.

O governo recomenda um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19, com prioridade para a imunização contra o coronavírus.

Se a pessoa apresentar sinais de infecção por coronavírus, deve adiar a vacinação da gripe até a recuperação clínica total e aguardar, pelo menos, quatro semanas após o início dos sintomas, informa a SES.

