Três Passos amplia fase de vacinação contra Gripe Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Passos está ampliando a fase de vacinação contra a Influenza. Estão aptos para receberem a dose: pessoas com comorbidades, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade.

A SMS está organizando para sábado (12/06), o “Dia D” para a realização da imunização contra a Influenza. O trabalho será realizado junto ao CIAC/SUS, um dia especial para que os munícipes com doenças crônicas e demais grupos que ainda não receberam a imunização, assim o façam entre as 8h às 17h. É importante observar os 15 dias de intervalo para cada dose da vacina contra a Covid-19.

