Redentora inicia vacinação contra covid-19 para pessoas de 55 anos nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde vai iniciar a vacinação de pessoas com idades a partir de 55 anos, sem comorbidades, contra a Covid 19, na quinta-feira, dia 10 de junho.

Pessoas dessa faixa etária devem procurar a Unidade Básica de Saúde para a imunização contra a Covid-19, levando a carteira de vacinação.

É preciso observar que deve haver um intervalo de 15 dias entre a vacinação da Influenza e a da Covid-19. Quem positivou para a Covid 19 deve guardar intervalo de 45 dias para fazer a vacina.

