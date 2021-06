Ladrões roubam imagem de Santa Rita em Passo Fundo

Ladrões roubaram uma imagem de Santa Rita na última segunda-feira (7) em Passo Fundo.

Conforme moradores do Loteamento Santa Rita, a imagem ficava ao lado da igreja e os devotos notaram falta dela no amanhecer desta terça-feira (8).

Muitas pessoas levavam velas, flores e faziam pedidos e agora estão sem a imagem, que é histórica.

