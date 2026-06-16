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Governo do Estado inicia distribuição da vacina Pneumocócica 20-valente na quarta (17)

Com o recebimento de uma remessa com 25 mil doses da vacina Pneumocócica 20-valente na quinta-feira (11/6), o governo do Estado, por meio da Secret...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/06/2026 às 21h46
Governo do Estado inicia distribuição da vacina Pneumocócica 20-valente na quarta (17)
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Com o recebimento de uma remessa com 25 mil doses da vacina Pneumocócica 20-valente na quinta-feira (11/6), o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), decidiu antecipar para quarta-feira (17/6) a distribuição para os municípios. A 1ª Coordenadoria Regional de Saúde, que abrange Porto Alegre e Região Metropolitana, será a primeira a receber o novo imunizante.

"Vamos antecipar a distribuição para proteger as crianças e indivíduos com condições clínicas especiais, pois essa vacina amplia a cobertura contra sorotipos circulantes do pneumococo e contribui para a redução de doenças graves, hospitalizações e mortes", destacou a chefe da Seção de Imunizações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Eliese Denardi.

Está prevista para o fim de junho a chegada de uma nova remessa do Ministério da Saúde com mais 25 mil doses, reforçando o abastecimento e garantindo a continuidade da estratégia de vacinação no Estado. A distribuição será realizada conforme demanda das gestões municipais, como já acontece no caso dos outros imunobiológicos do calendário de rotina.

A introdução da Pneumocócica 20-valente será gradual e ocorrerá na medida em que os estoques de Pneumocócica 10-valente forem se esgotando. Nesse período de transição, o esquema vacinal básico para a criança seguirá o seguinte modelo: uma dose da Pneumocócica 20-valente aos 2 meses de idade; uma dose da Pneumocócica 10-valente aos 4 meses, e uma dose de reforço da Pneumocócica 20-valente aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço.

O esquema e a recomendação da imunização das crianças serão definidos conforme a situação vacinal e a faixa etária do público-alvo. Essa estratégia será mantida até o término dos estoques da Pneumocócica 10-valente. Depois que os estoques se esgotarem, a vacinação será exclusiva com a Pneumocócica 20-valente.

Pneumocócica 20-valente

A Pneumocócica 20-valente, incluída na rotina de vacinação de crianças de até cinco anos, protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite, as quais levam a hospitalizações, sequelas e óbitos.

O diferencial da nova vacina em relação às formulações anteriores é a ampliação da proteção imunológica, uma vez que abrange os sorotipos que mais causam pneumonia invasiva. Ela também atua contra a otite média, condição que pode resultar em perda auditiva, infecção generalizada e até morte.

Além das crianças de até cinco anos, a vacina será ofertada aos povos indígenas sem histórico de imunização com vacinas pneumocócicas conjugadas, idosos acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas por meio da Rede de Imunobiológicos Especiais.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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