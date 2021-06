Redentora dá início aos serviços de asfaltamento em Vila Ottonelli

A Administração Municipal iniciou os serviços de preparação da rua central da Vila Ottonelli, sede do Distrito de Sítio Cassemiro, para receber a pavimentação asfáltica.

O valor da obra é de R$ 241.902,36, oriundos de recursos do Município, do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Caixa. O término do asfaltamento está previsto para o dia 30 de agosto deste ano.

