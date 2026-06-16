Saúde em Obras: nova UTI adulto do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, entra na fase final

Foto: Comunicação/HRO

O Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, está na fase final para a entrega da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, ainda neste mês de junho. O Governo do Estado de Santa Catarina investiu R$ 2,4 milhões para a criação de 10 novos leitos, localizados no 6º andar da unidade.

Com a ampliação, o HRO passará de 30 para 40 leitos de UTI adulto, que serão abertos de forma gradativa. O novo espaço contará com estrutura completa, incluindo mobiliário moderno e equipamentos especializados, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento aos pacientes críticos.

“É uma satisfação imensa podermos abrir mais 10 leitos de UTI adulto no HRO. Nos últimos quatro anos, esta é a segunda UTI implantada em parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina. Até 2022, enfrentávamos uma defasagem significativa. Com a abertura desses novos leitos, teremos condições de otimizar os atendimentos de pós-operatórios de alta complexidade e oferecer uma assistência ainda mais qualificada aos pacientes críticos e graves”, destaca o superintendente médico da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, Vinícius Menegat.

Desde que assumiu a gestão do hospital, o Governo do Estado tem realizado investimentos contínuos na qualificação da unidade. Até 2022, o HRO dispunha de 20 leitos de UTI adulto. Em 2025, foram inaugurados 10 novos leitos e, agora, outros 10 entram em fase final de entrega, totalizando 40 leitos.

O Hospital Regional do Oeste é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, gerida pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, e é referência para mais de 130 municípios, atendendo aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. A conclusão da nova UTI representa um avanço importante na estrutura física do hospital e no fortalecimento da assistência em saúde na região Oeste do estado.

Texto: Setor de Comunicação do HRO

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