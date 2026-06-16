Câmara de Tenente Portela destina R$ 30 mil para apoiar Feira do Livro

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela encaminhou ao Poder Executivo o Ofício nº 130/2026, informando a liberação de R$ 30 mil para apoiar a realização da próxima edição da Feira Portelense do Livro (FEPORLI).

Conforme o documento, a iniciativa foi proposta pela Presidência do Legislativo e subscrita por todos os vereadores. O valor será descontado do próximo repasse do duodécimo destinado ao Poder Legislativo.

No ofício, a Câmara destaca a relevância cultural, educacional e social da FEPORLI, evento tradicional promovido pela Escola Sepé Tiaraju. Segundo o texto, a feira contribui para o incentivo à leitura, a valorização da produção literária, da cultura local e a integração da comunidade.

O documento também ressalta a importância do evento para estudantes, professores, escritores, artistas e para a população em geral, especialmente durante as comemorações do aniversário do município.

A sugestão encaminhada ao Executivo é de que os recursos sejam destinados ao apoio e à organização da próxima edição da FEPORLI, contribuindo para a manutenção e o fortalecimento da feira.







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