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Combate ao tráfico internacional de pessoas é tema de audiência na Câmara

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (16), as tecnologias usadas por organizaçõ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/06/2026 às 09h56

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (16), as tecnologias usadas por organizações criminosas que fazem tráfico internacional de pessoas para recrutar vítimas.

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 3.

A audiência foi sugerida pela deputada Carla Dickson (PL-RN) e pelos deputados General Girão (PL-RN), Helio Lopes (PL-RJ) e Sargento Fahur (PL-PR). A iniciativa integra as atividades do grupo de trabalho destinado ao enfrentamento do tráfico internacional de seres humanos.

O objetivo é ouvir especialistas, representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil envolvidos na prevenção, repressão e atendimento às vítimas.

Atuação coordenada
Os parlamentares ressaltam que o tráfico de pessoas é um fenômeno transnacional que exige atuação coordenada entre organismos internacionais.

"O tráfico de pessoas constitui uma das mais graves violações de direitos humanos da contemporaneidade", afirma Carla Dickson, coordenadora do grupo de trabalho. "[Ele se caracteriza] pela exploração de indivíduos em situação de vulnerabilidade, com fins que incluem exploração sexual, trabalho forçado, remoção de órgãos e outras formas de violência", acrescenta.

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