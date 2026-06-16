Seminário debate transição de combustíveis fósseis; participe

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (16), o seminário "Mapa do caminho para além dos combustíveis fósseis". O seminário foi solicitado pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP).

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 14, e será interativo.

Esse mapa é um plano que estabelece metas e ações para o Brasil reduzir gradualmente sua dependência de petróleo, gás e carvão, ampliando o uso de energias limpas e garantindo que a mudança ocorra de forma planejada e socialmente justa.