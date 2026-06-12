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Enem 2026: prazo para se inscrever acaba hoje Sexta-feira

Participantes têm até hoje sexta (12), para garantir participação no exame, por meio da Página do Participante. Prazo para fazer o pagamento da taxa vai até 17/6. Isentos da taxa de inscrição também devem se inscrever

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Assessoria de Comunicação Social do Inep, com informações do Mec
12/06/2026 às 10h51
Enem 2026: prazo para se inscrever acaba hoje Sexta-feira
(Foto: Divulgação Inep)

Oprazo para os interessados se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 termina hoje sexta-feira, 12 de junho. As inscrições devem ser feitas por meio da Página do Participante – o sistema ficará aberto até as 23h59, horário de Brasília. A data também é válida para os pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicam as provas nos dias 8 e 15 de novembro, em todo o país. 

Concluintes –  Os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública terão de acessar a Página do Participante para confirmar a participação no Enem e complementar informações, como o município de realização das provas, a língua estrangeira escolhida e, se necessário, a solicitação de recursos de acessibilidade. 

Os demais participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Já para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança (a depender da instituição financeira). Agora, o prazo para fazer o pagamento da taxa vai até o dia 17 de junho. 

No edital do Enem 2026, é possível conferir todas as regras da edição, como o cronograma, os procedimentos para atendimento especializado e as demais orientações aos participantes. 

Pé-de-Meia – Os participantes do Pé-de-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias de prova do Enem receberão um incentivo adicional de R$ 200. O pagamento do incentivo extra será efetuado após a confirmação da conclusão da etapa de ensino, na mesma conta bancária utilizada para o recebimento das demais parcelas do programa. 

Certificação – Para utilizar o exame para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência, o interessado deverá indicar essa opção no momento da inscrição. De acordo com o edital, podem solicitar a certificação os participantes que tiverem 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes nem egressos do ensino médio. 

Atendimento especializado – Os participantes que necessitam de atendimento especializado devem fazer a solicitação no momento da inscrição. O atendimento é voltado para pessoas com as seguintes condições: baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica. 

Nome social – Travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Nesse contexto, antes de se inscrever, o participante deverá verificar seu cadastro na Receita Federal e, se for o caso, atualizá-lo. 

Orientações – O portal do Inep conta com uma página na qual é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes e os respectivos esclarecimentos. 

Cronograma 

  • Inscrições: até 12 de junho; 
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho; 
  • Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho; 
  • Resultado do atendimento especializado: 26 de junho; 
  • Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho; 
  • Resultado do recurso: 10 de julho; 
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro. 

Enem – Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Exame Nacional do Ensino Médio tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar de seleção. Os resultados individuais do Enem podem, ainda, ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.


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