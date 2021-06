Tenente Portela registra a 25ª morte atribuída ao novo coronavírus

Por meio de uma nota de pesar, publicada na tarde da segunda-feira (07/06), a Administração Municipal confirmou o 25º óbito provocado pelo novo coronavírus em Tenente Portela. A vítima tinha 89 anos de idade e possuía comorbidades.

A mulher apresentou os primeiros sintomas da doença em 03 de junho. No dia 04, ela foi internada no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela. A morte ocorreu no sábado (05/06). Entretanto, o resultado do teste PCR confirmando a contaminação por Covid-19 foi divulgado nesta segunda-feira.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, Tenente Portela tem 62 casos ativos da doença e 12 pessoas aguardando o resultado dos exames laboratoriais. Desde o início da pandemia, são 1.503 moradores infectados, dos quais, 1.417 já se recuperaram.

