Domingo, 14 de Junho de 2026
8°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Titulação de terra quilombola no Marajó é inédita, celebram lideranças

Dezoito novos títulos de domínio foram entregues em seis estados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/06/2026 às 09h57
Titulação de terra quilombola no Marajó é inédita, celebram lideranças
© Lula Marques/Agência Brasil.

Quando ouviu nomes de territórios que seriam titulados pelo presidente Lula, na quinta-feira (11), a coordenadora estadual das associações das comunidades remanescentes de quilombo do Pará, Carlene Printes, comemorou .

Ela correu até o palco, abraçou Lula e celebrou durante o encontro nacional de mulheres quilombolas, no Distrito Federal. A reunião de mais de 600 mulheres vai até este domingo (14).

“A gente foi surpreendido positivamente com três decretos de territórios que a gente vem há muitos anos esperando e conseguimos alcançar aqui neste feito histórico”, disse Carlene em entrevista à Agência Brasil .

“A gente nunca teve um título no Marajó. Somos ameaçados por arrozeiros, fazendeiros e mineradoras. A titulação é o que minimamente nos dá segurança”, destacou.

Proteção

Para Carlene, a titulação é um fôlego de esperança para o povo. “Isso impacta diretamente na proteção dos nossos povos”, pois permite acesso a políticas públicas e aumenta a segurança das famílias.

O representante da comunidade de Santa Luzia, no Marajó, Hilário Moraes, presente ao evento, estava também eufórico.

“Esse decreto hoje, que o presidente Lula nos entrega, é uma resposta e um ato de reparação. Até agora estou sem acreditar”.

Ele testemunha que a comunidade sofre ameaças de todos os tipos. “De todos os eiros, sojeiros, arrozeiros, grileiros, madeireiros,” desabafou.

O quilombo tem 19 famílias com território de 526 hectares. “É uma comunidade que vive da agricultura familiar que tem essa alta disponibilidade da floresta e que a trata muito. Somos nós que mais protegemos o bioma da Amazônia”, contou.

A liderança diz que apenas o reconhecimento, sem a demarcação de terra, ainda não garantia as políticas públicas necessárias.

“A gente esperava esse título como se espera um diamante que está se lapidando. É o caminho para que mais títulos, tanto na Ilha do Marajó, como em todo o estado e também na Amazônia possam chegar”.

Pelo Brasil

Outra beneficiada pela titulação foi a comunidade de Invernada dos Negros, em Campos novos, em Santa Catarina. A liderança Adriana Ferreira da Silva, que recebeu o título de terra homenageou mulheres que foram vítimas, como Mãe Bernadete.

“Estamos felizes pelas políticas públicas que chegaram até nós. Não somos mulheres apenas para estar dentro de casa. Somos para estar no mundo. O mundo é nosso”, comemorou .

Os territórios quilombolas são espaços rurais ou urbanos ocupados por comunidades negras, formadas por descendentes de pessoas escravizadas durante a colonização do Brasil. As áreas entregues finalizam um longo processo de regularização, abrangendo 11,6 mil hectares e beneficiando 1.780 famílias.

Incra

Durante o evento, o Incra anunciou a publicação de uma portaria de reconhecimento do território Porto Leocádio, em Goiás, beneficiando 20 famílias em uma área de 1,5 mil hectares.

Também foram anunciados cinco novos Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTIDs) para os territórios Brejão dos Aipins (PI), Baía Formosa (RJ), Sapatu (SP), Sítio Grossos (RN) e Engenho da Cruz (BA), contemplando cerca de 800 famílias e aproximadamente 22 mil hectares.

O RTID é um relatório histórico e antropológico da ocupação e define os marcos territoriais da área tradicionalmente ocupada por famílias quilombolas.

>> Confira a distribuição dos 18 títulos quilombolas concedidos, divididos por território:

  • Kalunga do Mimoso (Arraias e Paranã/TO): quatro títulos, beneficiando 250 famílias em 4.211 hectares;
  • Kalunga (Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás/GO): dois títulos para 888 famílias, abrangendo 6.221 hectares;
  • Invernada dos Negros (Abdon Batista e Campos Novos/SC): cinco títulos para 84 famílias em 111 hectares;
  • Charco/Juçaral (São Vicente Férrer/MA): três títulos para 137 famílias em 690 hectares;
  • Mel da Pedreira (Macapá/AP): um título para 14 famílias em 127 hectares;
  • Nova Batalhinha (Bom Jesus da Lapa/BA): um título para 20 famílias em 67 hectares;
  • Mata de São Benedito (Itapecuru-Mirim/MA): um título para 35 famílias em 194 hectares;
  • Piqui/Santa Maria dos Pretos (Itapecuru-Mirim/MA): um título para 352 famílias em 51 hectares.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 12 horas

Tarifa zero pode garantir mais acesso a serviços de saúde, diz estudo

Custo e qualidade do transporte impactam população negra e periférica

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 16 horas

Doenças raras: cartilha reúne orientações sobre direitos dos pacientes

Guia da OAB-RJ explica garantias legais e formas de buscar apoio
Direitos Humanos Há 1 dia

Mais de 4,3 mil crianças foram tiradas do trabalho infantil em 2025

Mais de 70% estavam em situação de risco à saúde e segurança
Direitos Humanos Há 1 dia

Estudos indica desafios das políticas de combate ao trabalho infantil

Retomada de ações não garantiu erradicação de violações de direitos
Direitos Humanos Há 1 dia

Estudos no Brasil são insuficientes para combater trabalho infantil

Pesquisa do fórum mapeou mais de 130 iniciativas federais

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 18°
Sensação
0.47 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
16°
Terça
18°
Quarta
20°
Quinta
19°
Sexta
14° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Brasil sofre com Marrocos e estreia na Copa do Mundo com empate
Esportes Há 3 horas

Ancelotti garante que empate na estreia da Copa não abala confiança
Esportes Há 3 horas

Vinícius Júnior admite atuação ruim do Brasil: "Precisamos melhorar
Saúde Há 3 horas

Exame descarta Ebola em paciente de Novo Hamburgo internado em Porto Alegre
Esportes Há 8 horas

Suíça desperdiça chances e Catar arranca empate no fim pelo Grupo B

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,06%
Euro
R$ 5,85 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,607,41 +1,43%
Ibovespa
171,132,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3017 (11/06/26)
04
06
26
28
32
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7049 (12/06/26)
09
14
25
44
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3709 (12/06/26)
01
04
06
07
09
10
11
14
15
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias