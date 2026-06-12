Restaurantes avançam na digitalização com Consumer 16

O mercado de alimentação fora do lar no Brasil vive um processo acelerado de transformação digital. Impulsionado pela mudança no comportamento do consumidor, pela expansão do delivery e pela necessidade de maior eficiência operacional, o setor movimentou mais de R$ 495 bilhões em 2025, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Apesar do crescimento, muitos estabelecimentos ainda enfrentam dificuldades para integrar gestão, vendas e atendimento em um único sistema. Diante desse panorama, a Consumer lança uma nova versão de sua plataforma de gestão para restaurantes com foco na facilidade de uso, integração com ferramentas do mercado e automação por inteligência artificial (IA).

Renato Almeida, CEO da empresa, explica que a ferramenta Consumer 16 nasceu da necessidade de simplificar a operação e devolver tempo ao empreendedor. Entre as funcionalidades estão o atendimento via IA no WhatsApp com leitura de áudio, a centralização de pedidos de aplicativos como iFood, 99Food e Keeta, integração com maquininhas, Pix direto no cardápio digital e automação fiscal.

"A nossa principal motivação foi devolver o tempo e a paz de espírito ao dono do restaurante. Ouvimos milhares de clientes e identificamos que as maiores dores do mercado giravam em torno da complexidade de operação e do tempo desperdiçado em processos manuais. Queremos que gestão, vendas e atendimento pareçam um único fluxo contínuo", afirma.

Segundo o executivo, o maior desafio do setor ainda é a fragmentação tecnológica. "Muitos restaurantes operam como uma ‘colcha de retalhos’: usam um sistema para o caixa, outro para o cardápio digital, uma tela para cada aplicativo de delivery e o WhatsApp aberto no celular de um funcionário. Isso gera perda de pedidos, erros na cozinha, divergências no estoque e, principalmente, uma lentidão no atendimento que o cliente moderno não tolera mais", ressalta.

Uma pesquisa realizada pela Fispal Tecnologia em parceria com a Food Connection aponta que apenas 29% das empresas do setor utilizam alguma estratégia de automação baseada em IA ou robótica. Dentro desse grupo, 44% estão em fase inicial de testes e 36% contam com projetos-piloto em áreas específicas da operação. O dado evidencia que, embora a digitalização seja uma tendência consolidada, a adoção efetiva de soluções de automação ainda é incipiente no setor de food service.

Almeida destaca que, além do atendimento automatizado por inteligência artificial, a nova ferramenta oferece integração direta com plataformas de delivery com o objetivo de reduzir erros operacionais e proporcionar mais agilidade na entrega. "Para o cliente, isso pode significar conveniência; para o restaurante, atendimento em escala sem perda de personalização", afirma.

"Ao centralizar iFood, 99Food e Keeta dentro do Consumer 16, unificamos o fluxo de entrada. O pedido cai, é aceito automaticamente, vai direto para a produção e atualiza o estoque e o financeiro em tempo real", acrescenta.

O Consumer 16 também traz recursos voltados para segurança financeira e conformidade fiscal, blindando o caixa da empresa e acelerando o giro do negócio. O Pix direto no cardápio digital busca garantir que o pedido só vá para a cozinha se o pagamento for confirmado pelo banco, eliminando o golpe do "falso comprovante".

"Além disso, a integração com maquininhas tem como foco evitar erros de digitação no terminal, e a automação fiscal transforma um pesadelo burocrático em algo transparente, emitindo nota fiscal automaticamente a cada venda", detalha o CEO.

Para o futuro, a Consumer aposta na hiperautomação com foco em ferramentas que ajudem o restaurante a prever o faturamento com base no clima e no histórico, sugerindo compras de estoque inteligentes para evitar desperdício.

"A plataforma é um marco inicial da IA no atendimento, mas os próximos passos envolvem levar essa inteligência para os bastidores. A tendência é que os sistemas de gestão deixem de ser apenas repositórios de dados e passem a atuar como copilotos estratégicos do negócio", projeta Almeida.

Para saber mais, basta acessar: https://consumer.com.br/