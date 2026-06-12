Sábado, 13 de Junho de 2026
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Produção de automóveis acumula 7,1% de aumento em relação a 2025

Emplacamentos e produção acumulam altas nos últimos 12 meses

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/06/2026 às 19h20

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou os dados de produção e vendas para o mês de maio. Foram fabricados 253,5 mil veículos e emplacados 274,7 mil. O único segmento que não apresentou alta foi o de caminhões e ônibus, para o qual há expectativa de aumento de vendas com os subsídios do programa Move Brasil 2.

Segundo a entidade, o índice representa alta de 15,2% quando comparado com o mês de maio de 2025 e foi o melhor resultado para um mês desde 2019. Com 1,1 milhão de unidades produzidas, se registrou também uma alta de 7,1% sobre os cinco primeiros meses de 2025.

"A força desse ritmo produtivo vem da alta nas vendas de automóveis (+21,5%), o que inclui o bom desempenho dos carros de entrada com o programa Carro Sustentável. Comerciais leves, como picapes, vans e furgões, também vêm crescendo (+7,7%), enquanto os caminhões (-15,1%) e os ônibus (-16,3%) ainda estão em queda", indicou a análise do setor.

O aumento dos preços globais de combustíveis tem se apresentado como um fator econômico preocupante, pois aumentam os custos de produção e acumulam na ponta da cadeia, nos consumidores, pressionando a inflação e o ritmo da queda de juros por parte do Banco Central, avaliou a Anfavea.

Vendas tiveram ritmo semelhante

O mês de maio teve a melhor média diária de vendas desde dezembro de 2014, com 13,7 mil autoveículos (soma de leves e pesados) vendidos por dia. Os emplacamentos totais em maio foram de 274,7 mil unidades, 21,7% a mais do que o vendido em maio do ano passado. O acumulado das vendas também superou o marco simbólico de 1 milhão de unidades um mês antes de 2025, com 1.148,2 mil unidades, crescimento acumulado de 16,4%.

Os fabricantes apontaram a alta das vendas dos veículos eletrificados (elétricos, híbridos e híbridos plug-in) como uma parcela relevante desse resultado positivo. A participação do segmento passou de 10,6% em junho de 2025 para 19,5% em maio. Foi o mês com maior venda de elétricos puros, chegando a 21 mil unidades, enquanto a soma dos híbridos vendidos foi 30,7 mil.

Exportações em queda, importações em alta

As vendas para o exterior em 2026 têm tido queda expressiva, principalmente para os parceiros da América do Sul. O principal parceiro continua sendo a Argentina, que comprou 89,6 mil unidades, recuo de 33,3%. Os mexicanos compraram 31,6 mil unidades, recuo de 0,5% e os colombianos 17,7 mil, aumento de 14,5%. As vendas também caíram para o Chile (-19,6%) e para o Uruguai (-34,5%), parceiros que compraram menos de 10 mil veículos cada.

O principal fornecedor de veículos para o mercado brasileiro em 2026 passou a ser a China, de quem importamos 108,4 mil unidades entre janeiro e maio, alta de 86,6%. Os modelos argentinos recuaram, 16,8%, com um total 71,3 mil. As vendas de importados em maio foram de 55 mil unidades, totalizando 223 mil nos cinco primeiros meses, elevação de 17,4%, mais que o dobro da venda de nacionais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 7 horas

Em três meses, ANP fez 21 autuações por preço abusivo de combustível

Agência reguladora projeta aumentar fiscalização em 40%
Economia Há 7 horas

Governo vai defender retomada de obras da Transordestina junto ao TCU

Trecho de chegada ao Porto de Suape teve construção suspensa

 © Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Há 7 horas

Compromisso é não deixar que pauta-bomba prejudique país, diz Durigan

Ele admite recorrer ao STF caso Congresso insista nesse tipo de pauta

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

OIT aprova acordo por condições decentes a trabalhadores de apps

São as primeiras regras globais para proteger prestadores de serviço

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Concorrência do etanol e subvenção fazem preço da gasolina cair

Em maio, combustível foi maior impacto de alívio na inflação

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
Sensação
0.27 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
17°
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
20°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Mais de 4,3 mil crianças foram tiradas do trabalho infantil em 2025
Entretenimento Há 4 horas

Kariri Criativo fortalece a economia criativa do Cariri
Política Há 4 horas

Governo anuncia construção de 85 mil moradias do Minha Casa Minha Vida
Segurança Pública Há 4 horas

Governo do Estado amplia combate a crimes rurais e transfronteiriços com a Operação Pampa
Sistema prisional Há 4 horas

Governo do Estado entrega 20 bancos vermelhos produzidos por apenados à Prefeitura de Canela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,06%
Euro
R$ 5,85 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 340,684,28 -0,02%
Ibovespa
171,132,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3017 (11/06/26)
04
06
26
28
32
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7049 (12/06/26)
09
14
25
44
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3709 (12/06/26)
01
04
06
07
09
10
11
14
15
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias