CRA recebe ministro da Agricultura na quarta-feira

André de Paula assumiu o Ministério da Agricultura e Pecuária em abril deste ano - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, será ouvido na quarta-feira (17), a partir das 14h, pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado (CRA).

Entre outros assuntos, ele irá apresentar as diretrizes e os programas prioritários de sua pasta para os próximos anos.

Deputado federal licenciado, André de Paula tomou posse no Ministério da Agricultura e Pecuária em 1º de abril deste ano, quando substituiu Carlos Fávaro (PSD-MT), que retornou ao Senado.

André de Paula já participou de uma audiência na CRA no ano passado , quando era ministro da Pesca e da Aquicultura.

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado é presidida por Zequinha Marinho (Podemos-PA).











