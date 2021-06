Programa Troca-Troca abre prazo para pedidos de sementes para a safrinha

A partir desta segunda-feira (7/6), estão abertas as reservas de sementes da etapa da safrinha do Programa Troca-Troca de Sementes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). O prazo se encerra na sexta-feira (11/6). São 21 cultivares de milho híbrido convencional, 15 de milho híbrido transgênico e seis de sorgo, totalizando 42 cultivares, com subsídio de 28%.

“Para as regiões do Estado em que o clima permite o cultivo de duas safras de milho, a safrinha tem se tornado cada vez mais importante. Com o valor da saca de grãos de milho chegando próximo a R$ 100, a safrinha aparece como uma fonte de renda importante para o produtor”, destaca o coordenador do Programa Troca-Troca, Jonas Wesz.

Outro investimento muito rentável, segundo Wesz, é o cultivo do milho safrinha para a silagem. “A reserva de alimento para os animais na atividade leiteira é estratégica e o uso da silagem tem sido fundamental no planejamento das propriedades, principalmente em anos adversos, com estiagens severas, como temos passado recentemente na agricultura”, afirma.

O agricultor interessado em garantir as sementes para o cultivo da safrinha deve procurar as entidades do seu município, durante esta semana, para fazer a reserva nesta etapa do programa.

• Milho híbrido convencional – R$ 129,60/saca

• Milho híbrido transgênico – R$ 389,60/saca, sendo R$ 260 valor da tecnologia e R$ 129,60 a parte híbrida

• Sorgo – R$ 100,80/saca

Balanço Troca-Troca Safra

Na última sexta-feira (4/6), encerrou-se o prazo para os pedidos de sementes para a etapa da safra no Programa Troca-Troca de Sementes. Foram mais de 43,6 mil agricultores que reservaram 122.478 sacas de sementes, sendo 58.426 de milho híbrido convencional, 59.729 de milho híbrido transgênico e 4.323 de sorgo.

O programa entregará sementes em 391 municípios do Estado. Acessaram o sistema 491 entidades, sendo 287 prefeituras municipais, 200 sindicatos de trabalhadores rurais/agricultores familiares/rurais e quatro associações/cooperativas.

As sementes da etapa da safra serão entregues nestas entidades, diretamente pelas empresas sementeiras, entre os meses de julho e setembro, de acordo com a prioridade estabelecida no calendário de semeadura da região.

SAFRINHA 2021/2022

• Período de reservas no sistema: de 7 a 11 de junho

• Pagamento da parcela referente à transgenia da semente (no caso de milho transgênico): 5 de novembro

• Entrega das sementes da etapa safrinha: de 22 de novembro a 31 de dezembro

Mais informações:https://www.agricultura.rs.gov.br/troca-troca-de-sementes