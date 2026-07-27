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RCS impulsiona interação entre marcas e clientes

Tecnologia amplia recursos do SMS e permite campanhas mais interativas, personalizadas e seguras para empresas e consumidores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/07/2026 às 17h32
RCS impulsiona interação entre marcas e clientes
Imagem do Magnific

O Rich Communication Services (RCS) vem se consolidando como uma das principais ferramentas de comunicação empresarial, ampliando as funcionalidades do SMS tradicional e oferecendo recursos que aproximam marcas e consumidores. A tecnologia permite o envio de fotos, vídeos, carrosséis de produtos, botões interativos e localização, além de oferecer confirmações de entrega e leitura e a identificação verificada das empresas. Essa combinação transforma o canal em uma alternativa estratégica para ações de marketing, vendas e atendimento.

Para Teles Alexandre, CEO da Eyou, empresa especializada no desenvolvimento de soluções inteligentes para comunicação, o avanço do modelo é resultado de uma combinação rara.

"Ele reúne a confiabilidade do SMS, que entrega as mensagens diretamente ao número do cliente sem depender da instalação de aplicativos, com a riqueza visual e interativa esperada das modernas conversas digitais. O cliente pode receber imagens, vídeos, botões interativos e carrosséis de produtos diretamente no aplicativo de mensagens nativo do celular, sem a necessidade de instalar qualquer outro aplicativo", explica.

Segundo Alexandre, dois movimentos aceleraram a adoção: o avanço do canal entre as operadoras e a entrada da Apple, que passou a suportar o protocolo a partir do iOS 18, ampliando o alcance da ferramenta. "O consumidor prefere resolver as coisas por mensagem em vez de ligação. Quando você junta alcance maior com a preferência do público, a marca para de ver o RCS como novidade e começa a tratá-lo como canal estratégico", afirma.

"A primeira possibilidade é transformar a comunicação em conversa de verdade. Em vez de um texto seco, a empresa envia uma experiência. O cliente vê o produto, clica num botão, escolhe uma opção, agenda um horário, tudo dentro da própria mensagem, sem fricção", detalha o executivo.

"O RCS permite adaptar o conteúdo ao perfil e ao histórico de cada cliente, tornando a comunicação muito mais relevante do que mensagens enviadas de forma genérica. Além disso, ele reúne visualização, interação e ação em uma única mensagem. Quanto menor o esforço exigido do usuário para concluir uma ação, maior tende a ser o engajamento", acrescenta.

Campanhas de varejo e comércio eletrônico têm apresentado resultados expressivos com o uso do RCS, especialmente em estratégias de recuperação de carrinho e remarketing. Alexandre contextualiza que a tecnologia permite exibir, na própria mensagem, os produtos que o cliente deixou no carrinho em formato de carrossel, com imagens, descrições e um botão de compra. Dessa forma, a notificação deixa de ser apenas um aviso e passa a funcionar como uma vitrine personalizada, facilitando a retomada da jornada de compra.

"Datas sazonais como Black Friday e Natal também se beneficiam do apelo visual do RCS, enquanto setores como saúde e finanças utilizam o canal para lembretes, pesquisas de satisfação e envio de segunda via com segurança reforçada", reforça ele.

Apesar do potencial, Alexandre destaca que tratar o RCS apenas como um SMS mais bonito é um dos erros mais comuns na implementação da tecnologia. O canal pede que a empresa pense a mensagem como uma experiência, com começo, recurso visual e uma ação clara. Outro erro é o excesso de elementos, que gera poluição; a mensagem deve ser clara e objetiva.

"A falta de segmentação e a ausência de integração com outros canais também podem comprometer os resultados das campanhas. "Disparar a mesma mensagem para a base inteira de clientes desperdiça todo o potencial de personalização. Além disso, utilizar o canal de forma isolada, sem integração com o CRM e os demais pontos de contato da jornada do cliente, faz com que a comunicação chegue sem contexto e reduza sua efetividade", complementa.

Na visão do CEO da Eyou, o RCS deve ser integrado às estratégias omnichannel para criar jornadas mais fluidas e convenientes. "O consumidor brasileiro usa vários canais antes de decidir a compra e não enxerga separação entre marketing, vendas e atendimento. Para ele, é tudo a mesma marca. O segredo é que esses canais estejam na mesma plataforma, com o histórico do cliente unificado", acentua.

O comportamento do consumidor também tem impulsionado a adoção do RCS. "Quem utiliza esse canal espera rapidez, relevância e confiança. O cliente quer resolver suas demandas dentro da plataforma que já utiliza, sem precisar instalar mais um aplicativo, deseja receber comunicações compatíveis com seus interesses e ter a segurança de que está interagindo com a empresa oficial. O RCS atende exatamente a essas três expectativas", ressalta Alexandre.

Para os próximos anos, a tendência é de consolidação do canal, especialmente após a adesão da Apple. "O RCS deixa de ser uma aposta para virar um canal de comunicação empresarial de primeira linha. A segunda tendência é a fusão com automação inteligente, permitindo experiências cada vez mais próximas de uma conversa individual, mesmo em escala. E a terceira é o peso crescente da confiança e da privacidade. Com o consumidor mais atento a golpes e uso de dados, o remetente verificado e o respeito à LGPD deixam de ser diferencial e viram requisito", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.eyou.com.br

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