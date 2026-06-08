Pronampe Leite: programa para apoiar produtores catarinenses atinge R$108 milhões em 90 dias de operações

A produção de leite envolve mais de 24 mil produtores catarinenses–Foto: Will Nieckarz/Sape

O Pronampe Leite BRDE/SC custeio alcançou R$108 milhões em movimentações em 90 dias de operações. Foi lançado pelo Governo de Santa Catarina, em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para apoiar produtores de leite no Estado.

Ao todo, foram aprovadas 3.721 operações de crédito, distribuídas em 203 municípios catarinenses. “O foco está no atendimento de pequenos e médios produtores de leite, numa iniciativa que disponibiliza crédito com condições especiais para apoiar produtores afetados pela queda nos preços do setor”, destaca o diretor vice-presidente do BRDE, Mauro Mariani. O Pronampe Leite BRDE/SC é operado pelo BRDE e formulado em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape).

A produção de leite envolve mais de 24 mil produtores catarinenses. “O Governo do Estado tem trabalhado com uma série de ações para fortalecer o setor, como apoio ao melhoramento genético, sanidade animal, assistência técnica e acesso ao crédito. O Pronampe Leite custeio chegou justamente para dar fôlego ao produtor, garantindo condições mais acessíveis para que ele mantenha a produção e continue investindo na propriedade”, destacou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Acesso e prazo

O programa oferece prazo total de 24 meses, sendo 12 meses de carência e 12 meses para pagamento. As condições incluem 6% de juros ao ano para produtores , desde que os pagamentos sejam mantidos em dia.

Como acessar o Programa

O Pronampe Leite BRDE/SC pode ser acessado por produtores de leite com rebanho registrado na Cidasc e que comercializaram leite em 2025. O valor do financiamento é calculado com base no número de animais, com limite de R$ 1.000 por matriz, e teto máximo de R$ 50 mil por produtor.

O produtor deve apresentar relatório do SIGEN + Cidasc, emitido há no máximo 30 dias, que comprove o número de vacas leiteiras e de bovinos fêmeas com 25 meses ou mais, além da nota fiscal de venda de leite em 2025.

Em caso de propriedade coletiva, é exigida uma declaração para informar que haverá apenas uma operação pelo programa. Os interessados devem procurar as cooperativas de crédito do seu município.