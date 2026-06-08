Governo gaúcho abre as inscrições para o Programa Bolsa Juventude Rural

O governo do Rio Grande do Sul está com as inscrições abertas para a participação no Programa Bolsa Juventude Rural. Neste ano, as bolsas serão destinadas exclusivamente para estudantes matriculados no 1º ano do ensino médio.

Serão disponibilizadas 146 bolsas, no valor de R$ 300 mensais cada, durante um período de dez meses, com pagamentos previstos a partir de julho, independentemente da data de concessão ou contratação. As bolsas serão destinadas a alunos entre 15 e 29 anos matriculados em escolas públicas estaduais ou instituições educacionais comunitárias que trabalhem com a Pedagogia da Alternância.

O secretário de Desenvolvimento Rural do RS, Gustavo Paim, destacou que o programa é uma política pública voltada ao fortalecimento da sucessão rural e à permanência dos jovens no campo. “Garantir oportunidades para a juventude rural é investir no futuro do nosso campo. O Bolsa Juventude Rural incentiva os jovens a seguirem estudando, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo com suas comunidades e cria condições para que permaneçam no meio rural, contribuindo para o desenvolvimento das propriedades e da agricultura familiar”, afirmou.

Sobre o programa

O Programa Bolsa Juventude Rural tem como finalidade incentivar os jovens a começar e concluir o ensino médio, criando condições para a continuidade dos estudos e a valorização da vida no campo. A Pedagogia da Alternância promove a integração entre o aprendizado escolar e a realidade vivenciada pelos estudantes em suas comunidades rurais.

O edital com as orientações para participação no programa está disponível no site da secretaria. O prazo para envio da documentação prossegue até 3 de julho.









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