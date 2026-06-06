Sábado, 06 de Junho de 2026
12°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ponte de R$ 36 milhões desaba e deixa quatro feridos no Acre

Uma das vítimas gravava denúncia minutos antes do desabamento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/06/2026 às 18h55

Quatro pessoas ficaram feridas no desabamento parcial de uma ponte no município de Sena Madureira, no Acre, a 137 quilômetros da capital Rio Branco.

A estrutura havia sido inaugurada há dois anos, após ter sido construída a um custo de mais de R$ 36 milhões.

Entre as vítimas está o advogado e ex-juiz Ednaldo Muniz dos Santos, de 54 anos, que se autointitula vereador voluntário e que gravava um vídeo denunciando os problemas na estrutura minutos antes de a ponte desabar, no início da noite de sexta-feira (5).

Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Muniz está em estado gravíssimo, com traumatismo craniano e fratura na região pélvica. Ele foi transferido de ambulância para Rio Branco e segue internado em unidade intensiva de tratamento.

Outro ferido foi Ednei Muniz dos Santos, de 51 anos, irmão de Ednaldo. Ele sofreu fratura no antebraço e segue internado ao aguardo de cirurgia, mas estável.

Os demais feridos foram Antônio Morais Lima Filho, de 36 anos, que sofreu fratura na perna e também aguarda cirurgia, e Weverton Murieta, 34 anos, que sofreu ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros Militares do Acre estimou que 60% da estrutura desabou. A ponte havia sido interditada na noite anterior ao desabamento e, segundo as autoridades, os feridos se encontravam no local irregularmente.

O governo do Acre apura as causas do desabamento. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Avaliação voltou a ser obrigatória a todos após a mudança do texto pelo Congresso Nacional (Foto: Diones Roberto Becker)
Trânsito Há 8 horas

CNH: mesmo com renovação automática em vigor, bons condutores ainda precisarão pagar exame médico

Preço atual do exame médico é de R$ 90

 (Foto: Divulgação)
Segurança Há 11 horas

Estado destina R$ 7 milhões para fortalecer Bombeiros Voluntários no RS

Recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil serão destinados à aquisição de equipamentos, tecnologia e veículos para corporações que atuam em quase 60 municípios gaúchos.

 Escola Estadual de Ensino Médio João Germano Imlau, em Erechim, foi a 500ª beneficiada -Foto: Deise Trevisan Pelissaro/SOP
Obras Há 13 horas

Governo do Estado alcança marca de 500 escolas com obras concluídas desde 2023

O Governo do Rio Grande do Sul alcançou, nesta quarta-feira (3/6), o marco de 500 escolas estaduais com obras concluídas desde 2023, início da atua...

 Entre domingo (7/6) e terça-feira (9/6), o deslocamento de um sistema de baixa pressão irá trazer instabilidade para todo o Estado (Foto: Diones Roberto Becker)
Previsão Há 13 horas

Frente fria deve trazer chuva ao Estado na próxima semana

É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 20/2026

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 15 horas

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 32 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 23°
16° Sensação
0.78 km/h Vento
86% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h19 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Domingo
23° 13°
Segunda
14° 11°
Terça
18° 11°
Quarta
19°
Quinta
19° 11°
Últimas notícias
Trânsito Há 3 horas

Colisão frontal entre VW Parati e Fiat Palio deixa motorista ferido em Tenente Portela
Novo local Há 3 horas

Correios mantêm atendimento ao público em Derrubadas

Esportes Há 3 horas

Vitória vira sobre Fortaleza e conquista o penta da Copa do Nordeste
Região Celeiro Há 4 horas

Bebidas de origem estrangeira são apreendidas em Campo Novo
Educação Há 4 horas

Ministério abre inscrição para prêmio Melhores Práticas em Jogo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,38%
Euro
R$ 5,96 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 334,108,91 -0,61%
Ibovespa
169,019,13 pts -0.77%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7043 (05/06/26)
10
20
21
29
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3703 (05/06/26)
01
03
05
07
08
09
10
14
15
17
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2933 (05/06/26)
00
04
09
10
12
19
23
25
27
33
36
37
41
49
61
65
76
81
88
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2966 (05/06/26)
11
16
20
25
31
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias