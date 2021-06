Diretor da AveNutri garante que projeto de frigorifico em Vista Gaúcha está em andamento

Leandro Rodrigues dos Santos, diretor da empresa Avenutri, de Vista Gaúcha, foi entrevistado no programa Tribuna Popular do último sábado, onde relatou ao jornalista Jalmo Fornari em que pé está o projeto que pretende construir e instalar um frigorifico de aves e uma fabrica de ração em Vista Gaúcha.

Segundo o diretor o projeto atrasou em virtude da morte, por covid-19, do presidente da empresa Paulo José Balla. Como foi necessário reorganizar a diretoria, depois da morte do diretor, as documentações que estavam junto ao BNDES para aprovação de um financiamento que vai bancar o empreendimento precisaram ser atualizadas e reavaliadas pela instituições e por causa disso está ocorrendo uma demora maior. Leandro afirmou que a proposta já estava aprovada, e que esse procedimento é de praxe da instituição financeira.

O diretor fez questão de tranquilizar os agricultores que já formaram parceria com a empresa, segundo ele já estão acertados a construção de 191 aviários para 100 produtores. Ele disse que uma empresa foi contratada para trabalhar com os licenciamentos ambientais para a construção desses aviários e que no prazo de 15 dias os agricultores parceiros deverão receber o contato dessa empresa para dar entrada na documentação necessária para dar inicio às obras.

Leandro disso também que a partir dessa semana, todas as 22 prefeituras, dos municípios onde a empresa está montando parcerias serão contatadas por ele e pela sua equipe, para explicar os motivos da demora no início do projeto.

Sobre as áreas a serem adquiridas Leandro informou que já foi comprada uma área na qual já foi pago parte do valor acordado e o restante do pagamento será feito quando sair o financiamento do BNDES. Ele também informou que estão sendo negociados e já com contratos em fase de finalização de duas artes em Alto União, uma de 14,9 hectares e outra de 27,44 hectares, onde além do abatedouro serão construídos cerca de 50 aviários da própria empresa, para complementar a demanda vinda do produtor e uma escola para treinamento das equipes de trabalho.

