Redentora começa a semana com 41 casos ativos do novo coronavírus

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) publicou, na manhã da segunda-feira (07/06), o boletim epidemiológico atualizado em que revela a existência de 41 casos ativos do novo coronavírus em Redentora. Não foi informado quantas pessoas aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, 892 redentorenses contraíram o vírus, dos quais, 827 já se recuperaram e 24 morreram devido às complicações provocadas pela doença.

No momento, oito moradores ocupam leitos em hospitais por causa da Covid-19, sendo um na enfermaria e sete em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

