Trigo segue sendo semeado no Rio Grande do Sul

Estimativa de área a ser cultivada na safra 2026 está em levantamento pela Emater-Ascar (Foto: Diones Roberto Becker)

A semeadura do trigo avançou de forma gradual nas regiões produtoras do Rio Grande do Sul, acompanhando o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e condicionada às condições de umidade do solo e trafegabilidade das áreas.

De acordo com o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater-Ascar, as lavouras implantadas no começo do período recomendado apresentam emergência e estabelecimento inicial satisfatórios, com estandes e desenvolvimento vegetativo adequados.

As operações de preparo das áreas destinadas ao plantio do cereal tiveram prosseguimento, mas as projeções indicam redução expressiva da área cultivada em relação à safra anterior, como reflexo da combinação de custos elevados de produção, das restrições de crédito e seguro rural, além do aumento da percepção de risco climático para o ciclo de inverno. Em diversas regiões, observa-se menor utilização de sementes fiscalizadas e maior participação de recursos próprios no financiamento da atividade.

A estimativa de área a ser cultivada na safra 2026 está em levantamento pela Emater-Ascar. Na safra anterior, o Rio Grande do Sul cultivou 1.166.163 hectares de trigo, com produtividade média de 2.968 quilos por hectare e produção total de 3.458.083 toneladas, conforme dados do IBGE.

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