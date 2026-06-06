Frente fria deve trazer chuva ao Estado na próxima semana

Entre domingo (7/6) e terça-feira (9/6), o deslocamento de um sistema de baixa pressão irá trazer instabilidade para todo o Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

Na próxima semana, a passagem de uma frente fria deverá trazer de volta as chuvas para o território do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 20/2026, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Até sábado (6/6): o tempo ainda deverá se manter estável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Por conseguinte, não há previsão de chuva significativa na maioria das regiões, e as temperaturas estarão em ascensão.

Entre domingo (7/6) e terça-feira (9/6): o deslocamento de um sistema de baixa pressão, que posteriormente evoluirá para uma frente fria, irá trazer instabilidade para todo o Estado. Dessa forma, há previsão de chuva em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Quarta-feira (10/6): o sistema deverá se afastar gradualmente, diminuindo sua influência sobre o Estado. Dessa forma, não há previsão de chuva significativa, e as temperaturas estarão em leve declínio.

Os acumulados de precipitação deverão variar entre zero e 50 milímetros (mm) ao longo da semana, com alguns pontos isolados da metade sul que podem passar desse valor.

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