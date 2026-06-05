Sexta, 05 de Junho de 2026
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada

Mínimas abaixo de 10°C são previstas também para o Centro-Oeste

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/06/2026 às 16h15
Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve nesta sexta-feira (5) o alerta amarelo, que indica perigo potencial, em razão da queda de temperatura nos próximos dias. Em regiões de maior altitude no Sul e Sudeste, como a Serra da Mantiqueira e a Serra Catarinense, há possibilidade de geadas.

O aviso abrange cerca de 2,6 mil municípios no Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O estado de alerta começou à 0h de quinta-feira (4) e segue até as 12h de sábado (6).

Centro-Oeste

A previsão do instituto é de que, no período entre quinta-feira (04) e segunda (08), o tempo terá predomínio de sol e alguma variação de nuvens no decorrer do dia. A umidade do ar, no período da tarde, pode ficar em torno dos 30% na região.

Apesar disso, as temperaturas mínimas devem variar entre 7°C e 9°C em áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, podendo cair um pouco mais a partir de sexta. No Mato Grosso, as temperaturas máximas podem passar dos 34°C e chegar a 36°C.

Norte

Segundo o InMet, até a próxima segunda-feira (8), o tempo seguirá quente e úmido em grande parte da Região Norte, favorecendo as pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento em áreas do norte do Amazonas, Roraima, centro-norte do Pará e Amapá.

As temperaturas mínimas podem ficar entre 16°C e 18°C , e as máximas podem variar de 35°C a 36°C. Diferentemente do resto da região, áreas de Rondônia, Tocantins e a faixa sul do Pará podem apresentar umidade do ar abaixo dos 30%.

Nordeste

No Nordeste, chove especialmente em áreas próximas ao litoral, com destaque para a região do Recôncavo Baiano, o litoral entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte e áreas do norte do Maranhão.

A partir desta sexta-feira (5), as chuvas devem diminuir, mas ainda são previstas pancadas ao norte do Maranhão.

No interior, haverá temperaturas elevadas durante o dia . As mínimas mais baixas, de 11°C a 13°C, serão em localidades do interior da Bahia e, as máximas podem variar entre 36°C a 38 °C em áreas do Sertão, onde a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%.

Sudeste

Na Região Sudeste, especialmente no leste e em áreas do litoral, há chance de chuva fraca devido ao transporte de umidade que chega do mar, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, com possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro.

A previsão é de temperaturas mínimas em torno de 4°C em cidades do sul de Minas Gerais, áreas da Serra da Mantiqueira e Serra Fluminense, onde há possibilidade de geada . As máximas podem variar entre 27°C e 29°C em áreas do norte de Minas Gerais.

A umidade do ar pode ficar pontualmente abaixo dos 30% em cidades do oeste e norte de São Paulo, além de cidades do oeste do estado e triângulo mineiro.

Sul

Na Região Sul, a previsão indica baixa possibilidade de chuva até domingo (8), com as temperaturas mínimas variando entre 3°C e 6°C, principalmente em cidades mais altas das serras gaúcha e catarinense.

Esse cenário pode causar geada fraca e localizada e condições para neblina ou nevoeiro na faixa leste da região, principalmente nas primeiras horas da manhã.

As temperaturas máximas devem variar de 24°C a 27°C em áreas do norte do Paraná.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ricardo Stuckert/PR
CNH 2026 Há 1 hora

Lula sanciona lei que garante renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação

Dispositivo já valia desde dezembro por meio de medida provisória e foi aprovado pelos parlamentares em maio

 (Foto: Trump Divulgação)
Organização Há 5 horas

Designação do PCC e CV como terroristas sai em diário oficial dos EUA

Com a decisão, PCC e CV passam a integrar uma lista de mais de 90 organizações tratadas como terroristas estrangeiras pelos EUA, ao lado de grupos como Hamas, Hezbollah, Al Qaeda e Estado Islâmico, além de cartéis latino-americanos como Sinaloa e Tren de Aragua, incluídos na esteira da pressão do governo Trump contra o narcotráfico na região.

 Ferramenta vem recebendo atualizações constantes para atender melhor a população -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 7 horas

Solicitação da carteira de identidade já pode ser feita pelo WhatsApp da GurIA

Dez serviços públicos já podem ser realizados diretamente pelo WhatsApp da GurIA, assistente virtual do Estado baseada em inteligência artificial g...

 (Foto: Vanessa Gehm)
Tempo Há 9 horas

Sexta-feira terá “veranico” em junho, com máximas acima de 25ºC, no Rio Grande do Sul

O ar mais quente que cobre o estado favorece a elevação dos termômetros, e à tarde vários municípios devem chegar perto ou ultrapassar os 25ºC.
Geral Há 1 dia

Marcha para Jesus reúne público evangélico em São Paulo

Evento faz parte do calendário oficial do país

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 22°
24° Sensação
1.38 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h19 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
22° 12°
Segunda
15° 13°
Terça
14° 10°
Quarta
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 7 minutos

Interior paulista reúne opções de turismo para o inverno
Internacional Há 8 minutos

Mauro Vieira debate Fundo de Florestas Tropicais em Luxemburgo
Geral Há 8 minutos

Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada
Esportes Há 43 minutos

Pistaches atuam como fonte de energia para atletas
Justiça Há 43 minutos

Robinho: defesa pede ao STF retirada da hediondez do crime de estupro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +1,49%
Euro
R$ 5,94 +0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 323,464,90 -6,72%
Ibovespa
169,469,83 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7042 (03/06/26)
10
13
25
36
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3702 (03/06/26)
02
03
05
09
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2932 (03/06/26)
00
01
05
12
14
21
27
33
47
55
63
66
67
68
69
70
73
77
82
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2965 (03/06/26)
07
08
21
40
42
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias