Roland Garros: Luis Guto Miguel bate compatriota e vai à final juvenil

O Brasil está a uma vitória de conquistar o título inédito no torneio juvenil de Roland Garros, em Paris (França). Após uma semifinal 100% brasileira, a primeira da história no juvenil de um Grand Slam, o goiano Luis Guto Miguel, de 17 anos, se classificou à final nesta sexta-feira (5). Principal favorito ao título, encara na final o norte-americano Michael Antonius (cabeça de chave 14) neste sábado (6), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.
Principal favorito a levantar a taçal – Guto Miguel é cabeça de chave número 1 – o goiano superou na semi o matogrossense Leonardo Storck por 2 sets a 1, com paciais de 6/1, 3/6 e 6/2.
“Foi um jogo difícil. No primeiro set, o placar não resumiu a intensidade dos pontos. Eu e o Léo fizemos a pré-temporada para vir para cá juntos, treinamos todo dia, conversamos sobre o que poderíamos melhorar. O Léo fez uma excelente semana, eu tive que dar meu 100% para ganhar dele", disse Guto Miguel após a classificação em depoimento à emissora ESPN. “Desde o começo do ano, Roland Garros era um objetivo e um sonho. Não acabou ainda, tem mais uma”, completou.
A última chance de o Brasil lutar pela taça juvenil masculina foi há quase sete décadas, com Luís Felipe Tavares, na edição de 1967. Também alcançaram a final Edison Mandarino (1959) e Thomas Koch (1962 e 1963). Antes do tricampeonato na chave principal de Roland Garros (1997, 2000 e 2011), o catarinense Gustavo Kuerten foi campeão juvenil de duplas no saibro parisiense em 1994.
Na semifinal feminina juvenil feminina, a potiguar Victoria Barros (cabeça de chave 3) foi superada pela chinesa Sun Xinran e adiou o sonho do título inédito. A asiática de 15 anos avançou com vitória por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) sobre a brasileira. Na final no sábado (6) a chinesa (cabeça de chave 2) enfrentará a russa Alisa Oktiabreva (cabeça de chave 12).
No torneio adulto, a última dupla da paulista Luisa Stefani, última do país remanescente no torneio, foi eliminada na semifinal nesta sexta (5). Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira foi superada pela parceria da tcheca Katerina Siniakova com a norte-americana Taylor Townsend, em sets diretos (6/0 e 6/1).