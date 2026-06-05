Sexta, 05 de Junho de 2026
10°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após quatro décadas de espera, asfalto da ERS-305 entre Crissiumal e Horizontina é concluído

Trecho histórico é finalizado e Governo do Estado anuncia investimento de R$ 28,8 milhões na recuperação de outro segmento da rodovia.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações do Guia Crissiumal
05/06/2026 às 14h59
Após quatro décadas de espera, asfalto da ERS-305 entre Crissiumal e Horizontina é concluído
(Fotos: Leila Ruver/Guia Crissiumal)

A quarta-feira, 3 de junho, entrou para a história de Crissiumal e Horizontina. Após mais de 40 anos de reivindicações da comunidade regional, foi concluída a obra de pavimentação asfáltica da ERS-305, garantindo a ligação totalmente asfaltada entre os dois municípios.

O lote 1, compreendido entre a localidade de Bela Vista Schmidt, em Crissiumal, e a Ponte da Cascata, na divisa com Horizontina, já estava concluído. Nesta semana, foi finalizado o lote 2, que liga a área urbana de Crissiumal até Bela Vista Schmidt. Restam apenas serviços de pintura da pista e instalação de placas de sinalização em alguns trechos.

A conclusão da obra representa o fim de uma longa espera marcada por anúncios, paralisações, manifestações e cobranças da população. Ao longo das últimas décadas, a ERS-305 tornou-se uma das principais demandas de infraestrutura da região.

Também na quarta-feira, o Governo do Estado anunciou o início das obras de recuperação asfáltica de um trecho de 15,13 quilômetros da ERS-305, entre Horizontina e Vila Cascata. O investimento será de R$ 28,87 milhões, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), destinados a melhorias na pavimentação, drenagem e sinalização da rodovia.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Ascom Prefeitura de Miraguaí)
Segurança Há 2 dias

Miraguaí amplia sistema de videomonitoramento com instalação de 35 novas câmeras

Equipamentos contam com recursos de inteligência artificial para reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.

 (Foto: Divulgação Redes Sociais Asapan)
Causa Animal Há 2 dias

ASAPAN esclarece situação de abrigo provisório e ação judicial em Campo Novo

Entidade afirma que aguarda solução definitiva do poder público para acolhimento dos animais e destaca que atua de forma voluntária

 Imagem Ilustrativa Gerada por IA
Corpus Christi Há 2 dias

Corpus Christi altera expediente em prefeituras da Região Celeiro

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica que significa, em latim, “Corpo de Cristo”.

 (Foto: Benhur Nunes)
Habitação Há 2 dias

Coronel Bicaco conquista quase R$ 3 milhões para habitação e infraestrutura

Investimento de R$ 2,93 milhões prevê novas habitações e obras de infraestrutura no Loteamento Rigodanzo

 (Foto: Reprodução Observador Regional)
Saúde Há 2 dias

Campo Novo recebe R$ 1,89 milhão para fortalecer serviços de saúde

Recursos serão destinados ao atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, manutenção das equipes e qualificação dos serviços prestados pelo SUS

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 22°
24° Sensação
1.38 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h19 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
22° 12°
Segunda
15° 13°
Terça
14° 10°
Quarta
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 7 minutos

Interior paulista reúne opções de turismo para o inverno
Internacional Há 8 minutos

Mauro Vieira debate Fundo de Florestas Tropicais em Luxemburgo
Geral Há 8 minutos

Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada
Esportes Há 43 minutos

Pistaches atuam como fonte de energia para atletas
Justiça Há 43 minutos

Robinho: defesa pede ao STF retirada da hediondez do crime de estupro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +1,49%
Euro
R$ 5,94 +0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 323,464,90 -6,72%
Ibovespa
169,469,83 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7042 (03/06/26)
10
13
25
36
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3702 (03/06/26)
02
03
05
09
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2932 (03/06/26)
00
01
05
12
14
21
27
33
47
55
63
66
67
68
69
70
73
77
82
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2965 (03/06/26)
07
08
21
40
42
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias