Após quatro décadas de espera, asfalto da ERS-305 entre Crissiumal e Horizontina é concluído

A quarta-feira, 3 de junho, entrou para a história de Crissiumal e Horizontina. Após mais de 40 anos de reivindicações da comunidade regional, foi concluída a obra de pavimentação asfáltica da ERS-305, garantindo a ligação totalmente asfaltada entre os dois municípios.

O lote 1, compreendido entre a localidade de Bela Vista Schmidt, em Crissiumal, e a Ponte da Cascata, na divisa com Horizontina, já estava concluído. Nesta semana, foi finalizado o lote 2, que liga a área urbana de Crissiumal até Bela Vista Schmidt. Restam apenas serviços de pintura da pista e instalação de placas de sinalização em alguns trechos.

A conclusão da obra representa o fim de uma longa espera marcada por anúncios, paralisações, manifestações e cobranças da população. Ao longo das últimas décadas, a ERS-305 tornou-se uma das principais demandas de infraestrutura da região.

Também na quarta-feira, o Governo do Estado anunciou o início das obras de recuperação asfáltica de um trecho de 15,13 quilômetros da ERS-305, entre Horizontina e Vila Cascata. O investimento será de R$ 28,87 milhões, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), destinados a melhorias na pavimentação, drenagem e sinalização da rodovia.

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