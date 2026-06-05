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FELFASP realiza evento inédito de Parajiu-Jitsu em São Paulo

Competição exclusiva para atletas PcD acontece no CEU Vila Alpina com inscrições gratuitas no dia 7 de junho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/06/2026 às 13h21
FELFASP realiza evento inédito de Parajiu-Jitsu em São Paulo
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A Federação de Esporte Amador do Estado de São Paulo (FELFASP) promoverá, no dia 7 de junho de 2026, o Parajiu-Jitsu Para Todos – PCD Edição Especial, competição exclusiva para pessoas com deficiência (PcD) com inscrições totalmente gratuitas. O evento ocorrerá no CEU Vila Alpina, Zona Leste da capital paulista, com início às 9h.

A iniciativa é a primeira do gênero organizada pela federação e tem como objetivo centralizar a inclusão social pelo esporte, oferecendo estrutura adaptada, acessibilidade completa e equipe especializada para garantir segurança e acolhimento a todos os participantes. A expectativa é reunir paratletas, familiares, professores de educação física, projetos sociais e equipes de diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Segundo o presidente da FELFASP, Reginaldo Freire Brito, o projeto nasce da convicção de que o esporte é ferramenta de transformação social. "Mais do que uma competição, este evento representa inclusão, respeito, superação e oportunidade. O esporte tem o poder de mudar histórias, fortalecer famílias e gerar esperança. A FELFASP acredita que todos merecem ter espaço dentro do tatame e na sociedade. Queremos que este seja o primeiro de muitos eventos com este propósito", destaca.

O Parajiu-Jitsu é uma modalidade adaptada do Jiu-Jitsu tradicional, desenvolvida para permitir a participação de atletas com diferentes tipos de deficiência: físicas, visuais, intelectuais ou múltiplas. As regras e categorias são ajustadas conforme o grau de limitação, garantindo equidade competitiva e segurança.

Além da competição, o evento busca ampliar a visibilidade dos atletas PcD no cenário esportivo paulista e nacional, promovendo integração social e reconhecimento. A organização destaca a intenção de transformar a edição em referência nacional de inclusão esportiva, reunindo participantes de diferentes idades e histórias de vida em um ambiente de respeito, empatia e superação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Sou Competidor, patrocinadora oficial do evento. As vagas são limitadas e a organização recomenda que os interessados se inscrevam com antecedência.

Serviço:

Evento: Parajiu-Jitsu Para Todos – PCD Edição Especial

Data: 7 de junho de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: CEU Vila Alpina — Rua Almirante Ambrósio, 400, Vila Alpina, São Paulo (SP)

Inscrições: gratuitas, pela plataforma Sou Competidor

Classificação: livre para todos os públicos

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